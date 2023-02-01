Vandoorne: "Schumacher ne yapacağına kendisi karar vermeli"
Eski F1 pilotu Stoffel Vandoorne, gelecekte hangi seride yarışması gerektiği konusundaki kararın Mick Schumacher'e bağlı olduğu görüşünde.
McLaren ile Formula 1'de geçirdiği iki sezonun ardından Vandoorne, sözleşmesini uzatamayınca Formula 1'de yedek pilot olarak kalmakla, başka bir yerde yarışmak arasında seçim yapmak zorunda kaldı.
Belçikalı sürücü ikinci seçeneği tercih ederek, Formula E'de HWA Racelab ile anlaştı ve ardından bu takımın adı Mercedes-EQ oldu. Hatta bu takımla 2021/2022 sezonunda Formula E şampiyonu bile oldu.
Ancak Formula 1 ile bağını tamamen koparmadı ve Formula E'de birlikte çalıştığı Mercedes'in son üç yıldaki yedek pilotu oldu.
Alman üreticinin Formula E'den çekilmesinin ardından Vandoorne, DS Penske'ye geçiş yaptı ve Mercedes'in F1'deki yedek pilotu olmayı da bıraktı. Bu yıl itibariyle Aston Martin'in yedek pilotu olacak.
Mercedes'te ise yedek pilot olarak Mick Schumacher görev alacak. Alman pilot şu anda başka bir seride yarışmayı düşünmüyor ancak Vandoorne, başka serilerde başarılar yakalamanın iyi bir seçenek olduğunu düşünenelrden.
Vandoorne, Mirror Sport'a şöyle dedi: "Hepimiz kariyerlerimizde kendi yollarımızda ilerliyoruz ve bu yol da herkes için farklı oluyor."
"Nihayetinde ne yapmak istediğine ve neye odaklanacağına karar vermek Mick'e kalmış."
"Benim için Formula E'ye girmek oldukça kolay bir karardı ve katıldığımdan beri tamamen bu şampiyonaya odaklandım."
"Burada mümkün en iyi seviyemde olmaya çalışıyorum."
"Bu yönelimin karşılığını birkaç yıl içinde aldım, bir şampiyonluk kazandım ve umarım gelecekte daha fazlasını kazanacağım."
Ferrari, Fransa GP sonrası F1-75 üzerinde çalışmayı bırakmış
Pirro: "Vasseur'ün Ferrari'de devrimsel şeyler denemesi iyi olmaz"
Son Haberler
Özel: Kask kamerası, F1'e nasıl bir etkide bulundu?
Özel: Kask kamerası, F1'e nasıl bir etkide bulundu? Özel: Kask kamerası, F1'e nasıl bir etkide bulundu?
Takımlar ve FIA henüz 2026 kurallarında anlaşamadı
Takımlar ve FIA henüz 2026 kurallarında anlaşamadı Takımlar ve FIA henüz 2026 kurallarında anlaşamadı
WSBK Portimao testi 2. gün: Bautista kaza yapmasına rağmen 0.009 saniye farkla lider, Toprak dördüncü
WSBK Portimao testi 2. gün: Bautista kaza yapmasına rağmen 0.009 saniye farkla lider, Toprak dördüncü WSBK Portimao testi 2. gün: Bautista kaza yapmasına rağmen 0.009 saniye farkla lider, Toprak dördüncü
Brown, Norris ve Alonso'nun yetenek açısından 'eş olduğuna' inanıyor
Brown, Norris ve Alonso'nun yetenek açısından 'eş olduğuna' inanıyor Brown, Norris ve Alonso'nun yetenek açısından 'eş olduğuna' inanıyor
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.