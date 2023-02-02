Hamilton: "Formula 1'de başarı çok kısa ömürlü"
Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, kırdığı pek çok rekora rağmen "başarı hissinin çok kısa ömürlü olduğunu" söylüyor.
Zorlu geçen 2022 sezonunun ardından Lewis Hamilton yeni sezona sekizinci dünya şampiyonluğunu kazanma hedefiyle başlayacak fakat Mercedes'in bunu başarabileceği bir araç üretip üretemeyeceği tam bir muamma.
İngiliz sürücü, On Purpusoe With Jay Shetty podcast'ine yaptığı açıklamada, elde edilen başarıların arkasında çok büyük bir çalışma ve baskı olduğunu, dolayısıyla bunu başarmanın kolay olmadığını açıkladı.
Hamilton, "Başarı çok kısa ömürlüdür. Bir yarış kazanırsın ve sonra eve gidersin."
"Formula 1'de çalışan herkes için çok yoğun ve stresli bir ortam var. Yarış kazandıktan bir ya da iki gün sonra bir boşluk hissediyorsunuz."
Lewis Hamilton, Mercedes AMG, gives a thumbs up
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
"Benim için bu duygusal iniş çıkışları dengede tutmak çok önemli, bu duyguları dengelemeye çalışıyorum."
"Yarış kazanmaktan çok daha büyük şeyler için mücadele ediyorum."
"Dünyayı değiştirmek için savaşıyorum."
"Gerçekten harika şeyler yapan insanlar var ve ben de bu ilham verici topluluğun bir parçası olmak istiyorum."
"Gelecek nesillere ilham vermemiz gerekiyor."
"Çocukken sahip olmadığım yeni beceriler öğrenmeye çalışıyorum. Yoga, meditasyon ve hatta podcast'ler, o dönem popüler değildi." dedi.
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