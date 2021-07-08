Wolff, "bütün engellere karşı verilen şampiyonluk mücadelesinin" Mercedes'i daha güçlü yapacağını düşünüyor

Red Bull, son 5 yarışı kazanarak iki şampiyonada da ilk sıradaki avantajını arttırırken; Max Verstappen, Pilotlar Şampiyonası'nda Lewis Hamilton'ın 32 puan önünde ilk sırada bulunuyor.

Red Bull'un Markalar Şampiyonası'ndaki puan farkını ise Verstappen'in Avusturya'daki 2. dominant galibiyetinin ardından 44 puana yükseldi.

Mercedes, son yarışlarda Red Bull'un RB16B'siyle aynı seviyeye çıkma konusunda zorlandı. Bu da Hamilton'ın 8. şampiyonluk ümitlerinin artması için takımdan güncelleme getirilmesi istemesine neden oldu.

Mercedes'in bu sezon getireceği son güncelleme paketi, Britanya Grand Prix'sinde gelecek ve bu güncellemeler Red Bull'la aradaki farkı kapama konusunda önemli olacaklar.

Wolff, Red Bull'la içinde bulundukları bu mücadelenin uzun vadede takımı güçlendireceğini ifade etti.

Wolff, şunları söyledi: "Takım içinde iyi bir düşünce yapısına sahibiz ve sahip olduğumuz değerler, bu takımın bağışıklık sistemini oluşturuyor."

"Bağışıklık sistemi, işler kötü giderken işlev gösterebilmeniz anlamına geliyor ve art arda aldığımız 7 dünya şampiyonluğunun ardından, şu an için bütün engellere karşı zorlayıcı bir savaş içerisinde mücadele ediyoruz."

"Keyifli' kelimesinin [bu mücadeleyi tanımlarken kullanılacak] doğru kelime olduğunu düşünmüyorum ama bu mücadele, bizi uzun vadede daha güçlü yapacak yeni bir tecrübe."

"Her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz ve her gün bizi daha güçlü yapıyor, üst üste zorlu haftalar geçirsek de."

"Bence yıllar sonra bu seneye bakacağız ve bunun [şampiyonluk mücadelesinin] takım için gerekli olduğunu söyleyeceğiz."

Wolff, daha öncesinde çokça kez 2022 regülasyonlarının çok önemli olduğunu bu yüzden de 2021 aracının gelişimini durdurma kararından geri adım atmayacaklarını açıklamıştı.

Araca sadece halihazırda gelişimine başlanmış olan parçalar getirilecek ve bütün fabrika artık sadece 2022 aracına odaklanacak.

Ancak Wolff, bu sezon için planlanan 23 yarışın sadece dokuzunun tamamlandığını bu dönemde Mercedes'in panik yapmasına gerek yapmasına gerek olmadığını düşündüğünü dile getirdi ve devam etti: "Bütün bu yıllar boyunca, ayağımı yerde tutmaya çalışıp performans seviyemizle heyecanlanmamaya çalıştım ve şimdi tam tersini yapmam gerek."

"Matematiksel olarak şampiyonlukları kazanmamız imkansız hâle gelene kadar sezonun hiçbir bölümünde pes etmeyeceğiz. Bu yüzden de her şeyi geçmişteki gibi kötümser değil de iyimser bir şekilde görmemiz gerek."

"Böylesine bir günden (Avusturya GP yarış günü) bile çıkarılabilecek şeyler var."

Lewis Hamilton, Mercedes W12,Valtteri Bottas, Mercedes W12,Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Erik Junius