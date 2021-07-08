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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Russell, sprint yarış formatının Williams için iyi olup olmayacağı konusunda kararsız

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Can Çarpıcı

George Russell, Britanya Grand Prix'sinde ilk defa denenecek olan sprint yarış formatının Williams için iyi olup olmayacağı konusunda kararsız olduğunu belirtse de bu yeni formatın takımın karşına "fırsatlar" çıkarmasını umuyor.

Russell, sprint yarış formatının Williams için iyi olup olmayacağı konusunda kararsız

Cumartesi günü 100 kilometrelik bir sprint yarışın gerçekleştirileceği F1'in yeni hafta sonu formatı, Britanya Grand Prix'sinde ilk defa uygulanacak. Bu sprint yarışı, normalde cumartesi öğle saatlerinde gerçekleştirilen geleneksel sıralama turlarının yerini alacak. 

Geleneksel sıralama turları formatı ise cuma akşamı gerçekleştirilecek ve bu seansın sonuçları sprint yarışın gridini belirleyecek. 

Sprint yarışın sonuçları ise pazar günü gerçekleştirilecek geleneksel grand prix'nin grid sıralamasını belirleyecek. 

Sprint yarışı formatı, 2021 sezonunda 3 grand prix'de denenecek. Bu format, bu sezonki başarısına bağlı olarak gelecek sezonlarda daha çok görülebilir. 

Britanya Grand Prix'sinin İngiliz devletinin Etkinlik Araştırma Programı'na girmesi sayesinde, bu formatın ilk kez gerçekleştirileceği Silverstone'a sınırlama olmadan seyirci alınacak. Yarış günü 140.000 taraftarın tribünlerde yarışı takip etmesi beklenmekte. 

Russell, ikinci kez evinde taraftarların önünde yarışmaktan (2020 yarışları seyircisiz gerçekleştirildi) dolayı mutlu olsa da Williams'ın sıralama temposu daha güçlü olduğundan sprint yarışın takıma yaramayabileceğini belirtti.

Konu hakkında konuşan İngiliz pilot, "Silverstone'da Avusturya'dakinden bile fazla seyirci olacak ve eminim ki bu konuda çok mutlu olacaklardır. Muhtemelen yarış İngiltere'nin Avrupa Şampiyonası'nı kazanmasının ardından olacak yani bununla mutlu olacaklardır."

"Elbette aynı hafta sonu sprint yarışı da olacak. Bunun bizim lehimize olacağı konusunda çok emin değilim çünkü normalde biz sıralama turlarında yarışta olduğumuzdan daha güçlüyüz."

"Ancak bu formata bir şans vereceğiz belki de farklı sonuçlanır. Bu herkes için yeni olacak ve bu da bize bir şans veriyor." dedi.

Russell, Avusturya Grand Prix'sinin sıralama turlarında son bölüme kalmayı başardı ve bir Williams aracı, 2018 İtalya Grand Prix'sinden bu yana ilk defa son bölüme kalmış oldu.

Russell, Avusturya Grand Prix'sinden bir hafta önceki Steiermark GP'de de sıralama turlarını 11. sırada tamamlamıştı. İngiliz pilot, bu yarışı puan barajının içinde götürüyordu ki yaşadığı bir güç ünitesi problemi onun yarışa veda etmesine neden olmuştu.

Russell, takımın Red Bull Ring'deki performanslarından "fazlasıyla" özgüven kazandığını ifade etti ve takımın FW43B'nin performansını maksimize ettiğini belirtti.

"Kendimi aracımla ve takımımla bir hissediyorum ve paketimizden bütün performansı çıkarıyoruz ki bence bu çok önemli."

"Özellikle de cumartesi günleri üzerimizde baskı oluyor. Ufak bir hata yaparsan ceza alıyorsun ve yarış esnasında bu etkisini gösteriyor. Herkes bir ritme giriyor ve herkesin gerçek temposu ortaya çıkıyor."

"Hepimiz çok iyi bir iş çıkarıyoruz ve her şey çok yakın. Fransa'da 12. olduk, Avusturya'daki ilk yarıştan çekilmeden önce 8.'ydik ve ikinci yarışta 11. olduk. Bütün bu yarışlarda güçlü takımlar ve araçlar yarışı bitirdi."

George Russell, Williams FW43B

George Russell, Williams FW43B

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

 

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