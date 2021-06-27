Wolff, Bottas'la ilgili radyo şikayetlerini ''eğlendirici'' buluyor

Bottas, dün ikinci antrenmanın bitimine 20 dakika kala pite girmişti ve pitten çıkarken, spin atmıştı. Böylelikle kısa bir süreliğine pit yolu tıkanmıştı.

Fin pilota yakın olan McLaren mekanikerleri, Bottas'ın aracını döndürmeye yardımcı olmuşlardı ancak Woking merkezli takım yönetici FIA yarış direktörü Michael Masi'yi arayarak bir şikayette bulunmuş ve bu durumun ''saçma'' olduğunu belirtmişti.

Bottas ise bu cezanın ''oldukça ağır'' olduğunu düşündüğünü belirtti ve sözlerine şu şekilde devam etti: ''İşler böyle ilerler. Bu sporda herkes birbirini dibe çekmeye çalışır.''

Bottas'ın cezası hakkında ne düşündüğü sorulan Wolff ise bunun zor bir karar olduğunu söyledi ve şunları ekledi: ''Bazı sportif direktörlerin Masi'yi bu kadar hızlı araması ve felaket senaryoları anlatması gerçekten oldukça eğlendirici.''

''Bu radyo konuşmalarının artık herkese açık olması çok iyi oldu çünkü artık hep birlikte gülebiliriz.''

''Öte yandan bakacak olursak, Valtteri pit yolunda spin attı ve gerçekten birileri zarar görebilirdi. Bu olay yürüyüş hızında gerçekleşmiş olsa bile, birileri zarar görebilirdi bu yüzden cezayı anlıyorum.''

''Cezayı ağır buluyor muyum? Cezayı ağır buluyorum özellikle de bu cezanın Valtteri gibi asla yanlış yapmayan birine verilmesini ağır buluyorum. O, açıklamasında gayet dürüst ve açıktı.''

''Bazı sürücüler çıkıp, 'ne olduğunu bilmiyorum, taban kaygandı, boya yaptığınız yeri değiştirmelisiniz çünkü gerçekten neler olduğunu bilmiyorum' derdi.''

''Ancak Valtteri çıkıp, 'startımı optimize etmeye çalıştım ve kontrolü kaybettim' dedi.''

''Valtteri'nin padokta olduğu gibi hepimiz daha dürüst olmalıyız, buna hemen şikayette bulunanlar da dahil.''

Bottas bu ceza sonucunda bugünkü yarışa beşinci sıradan başlayacak.