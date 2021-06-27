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Formula 1 / Steiermark GP Haberler

Ferrari, DRS bölgesindeki hız kaybı karşısında şaşkın

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Charles Leclerc, Ferrari'nin Steiermark GP sıralama turlarında DRS bölgelerinde rakiplerine kıyasla hız kaybı yaşadığını ve bunun sebebini bilmediklerini dile getirdi.

Ferrari, DRS bölgesindeki hız kaybı karşısında şaşkın

Leclerc, Fransa'da Ferrari adına kabus gibi geçen yarışın ardından Avusturya'daki sıralama turlarında yedinci en iyi zamanı yaptı ve neredeyse mükemmel bir tur attığını düşünmesine rağmen McLaren pilotu Lando Norris'in 0.3 saniye ardındaydı. Monakolu pilot bu durumu "korkutucu" şeklinde yorumladı.

Takım arkadaşı Carlos Sainz, ön tarafta yol tutuş eksikliği yaşayınca sıralama turlarını 12. sırada tamamlamıştı. Bu da Ferrari adına yılın en kötü sıralama turlarında biri olduğu anlamına geliyor.

Leclerc, "Aslında turumdan çok memnunum. Her şeyi bir araya getirdim, iyi bir tur attım, hata yapmadım ve en iyi virajları bir araya getirdim."

"Açıkçası bu hafta sonu yarış hızımızın, sıralama turları tempomuzdan daha iyi olduğunu düşünüyorum, ki bu alışık olmadığımız bir şey. Fakat bazen cuma günü sahip olduğumuz hızı pazar gününe taşıyamıyoruz. Bu yüzden bu gece çok çalışıp, iyi bir yarış çıkardığımızdan emin olmalıyız."

"Bu hafta sonu ön tarafla daha az zorlandım. Dürüst olmak gerekirse temelde üç DRS bölgesi olan ilk sektörde vakit kaybediyoruz."

"Bazı nedenlerden dolayı böyle oluyor ve nedenini henüz tam olarak bilmiyoruz. Burası çoğunlukla DRS'yi açtığımız yer ve diğerleri DRS ile çok daha güçlü görünüyorlar."

"Tüm düzlüklerde değil de bu üç düzlükte durum böyle. Ayrıca biraz da genel yol tutuşla ilgili fakat diğerleriyle karşılaştırırsak virajlarda o kadar da kötü değiliz." dedi.

Sainz, ise ön taraftaki yol tutuş eksikliği nedeniyle geride kaldığını söylüyor.

İspanyol pilot, "Doğrusu bu hafta sonu diğer hafta sonlarına kıyasla tek turda o kadar da güçlü değiliz."

"AlphaTauri ve McLaren'dan 0.3-0.4 saniye gerideyiz. Hatta Alpine bile hızlı, Charles onu [Fernando Alonso] ufak bir farkla geçti. Kesinlikle tüm hafta sonu bu iki ya da üç takım bizden daha güçlü görünüyordu."

"Ayrıca sıralama turlarında ön lastikleri olması gerektiği gibi çalıştırmakta zorlanıyordum. Bazı turlarda onları yüksek hızlarda olması gerektiği gibi çalıştırdım ama bazı turlarda öyle değildi ve ayar değiştirsem bile önden kayma yaşıyordum."

"Bu yüzden harika değil ama umarım bu durum değiştirebilir ve yarış temposunda, sıralama turlarına kıyasla daha iyi oluruz." dedi.

Sainz, takımın aracında önemli bir değişiklik yapmadığını söyledi ve düzlükteki hız kaybını doğruladı.

"Doğruyu söylemek gerekirse çok farklı bir şey denemedik. Yani aracım Paul Ricard'dan çok farklı değildi. Yani [mevcut durum] pistin özellikleriyle alakalı. Burada üst üste üç uzun düzlük var.

"İlk sektörde, bütün hafta sonu çok zorlandık. Açıkça bu pistin özellikleri bize çok uygun değil."

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