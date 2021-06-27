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Formula 1 / Steiermark GP Haberler

Steiermark GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Pirelli, Steiermark'ta gerçekleştirilecek yarış öncesinde pilotların elinde olan kullanılmış ve kullanılmamış lastik sayılarını açıkladı.

Steiermark GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen Red Bull Ring yarışına, C2, C3 ve C4 lastikleri getirme kararı almıştı.

Sıralama turlarının ardından tüm pilotların elinde birer set sert lastik bulunuyor.

Ayrıca Lewis Hamilton, Valtteri Bottas ve Kimi Raikkonen hariç tüm pilotların elinde bir set de yeni orta lastik var. Hamilton ve Bottas'ın elinde hiç yeni orta lastik yokken, Raikkonen'de iki set yeni orta lastik var.

Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel, Carlos Sainz, Mick Schumacher, George Russell, Nikita Mazepin ve Antonio Giovinazzi'nin elinde birer set yumuşak lastik var. Esteban Ocon'da üç, Kimi Raikkonen ve Nicholas Latifi'de ise iki set yeni yumuşak lastik bulunuyor.

Pirelli, bugün gerçekleştirilecek yarışta tek pit stop bekliyor. En hızlı strateji, yarışa yumuşak lastikle başlamak ve 25 ila 30. turlar arası pite girip, orta lastiklerle yarışı tamamlamak olacak.

İkinci en hızlı strateji, yarışa yumuşak lastikle başlayıp 20 ila 25. turlar arasında pite gererek sert lastikle finiş görmek olarak açıklandı.

Yarışa orta lastikle başlayanlar ise 28 ila 32. turlar arası pite girip, sonrasında sert lastikle finiş görebilirler. Bu da yarışın en hızlı üçüncü pit stratejisi olacak.

Çift pit stop ise "yavaş" olarak açıklanmış durumda. Çift pit stop seçenler, yarışa yumuşak lastikle başlayıp 19 ila 22. turlar arasında pite gererek orta lastiğe geçebilirler.

Sonrasında 28 ila 30 tur atıp yumuşak lastikle finiş görebilirler.

Bugünkü yarışa ilk ondaki isimlerden sadece Max Verstappen, Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas yarışa orta lastikle başlayacak.

Pilotların ellerindeki yeni lastik hamurları:

Pilot Takım Sert(C2) Orta(C3) Yumuşak(C4)
Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış
44. L. Hamilton Mercedes 1 - - 2 - 3
77. V. Bottas Mercedes 1 - - 2 - 3
33. M. Verstappen Red Bull Racing 1 - 1 1 - 3
11. S. Perez Red Bull Racing 1 - 1 - - 4
3. D. Ricciardo McLaren 1 - 1 - 1 4
4. L. Norris McLaren 1 - 1 - - 4
5. S. Vettel Aston Martin 1 - 1 - 1 4
18. L. Stroll Aston Martin 1 - 1 - - 4
14. F. Alonso Alpine 1 - 1 - - 4
31. E. Ocon Alpine 1 - 1 - 3 2
16. C. Leclerc Ferrari 1 - 1 - - 4
55. C. Sainz Ferrari 1 - 1 - 1 4
22. Y. Tsunoda AlphaTauri 1 - 1 - - 4
10. P. Gasly AlphaTauri 1 - 1 - - 4
7. K. Raikkonen Alfa Romeo 1 - 2 - 2 2
99. A. Giovinazzi Alfa Romeo 1 - 1 1 1 3
9. N. Mazepin Haas F1 1 - 1 - 1 4
47. M. Schumacher Haas F1 1 - 1 - 1 4
63. G. Russell Williams 1 - 1 - 1 4
6. N. Latifi Williams 1 - 1 - 2 3
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