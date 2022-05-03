Krack, pilotlarına daha sürülebilir bir araç vermek istiyor

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Hem Sebastian Vettel, hem Lance Stroll, hem de Aston Martin'e "sezonun en kötü yarışı" sorulursa, üç taraf da Avustralya GP cevabını vereceklerdir.

Melbourne'da araç büyük ihtimalle gridin en zayıf aracıydı ve her iki pilot da hem antrenman seanslarında, hem de yarışta çeşitli olaylar ve kazalar yaşadılar.

Bir sonraki yarışta, Imola'da ise Aston Martin için işler biraz olsun iyiye gitti. Pilotların direksiyon ile ilgili geri bildirimlerin de yardımıyla takım, her iki pilotla birden puan almayı başardı ve Imola'dan çifte puanla ayrılan iki takımdan biri oldu.

Ancak geri bildirimler, ekibin bir dizi güncellemeyle çözmeye çalıştığı bir sorun olmaya devam ediyor.

Takım patronu Mike Krack, "Üzerinde çalıştığımız üç ana nokta var. Biri aero, bu en önemlisi. İkincisi araç ağırlığı, çok önemli. Üçüncüsü ise pilotların geri bildirimlerine nasıl daha iyi tepki verebiliriz."

"Süspansiyon, direksiyon, araç ayarları vesaire. Sürücülere daha iyi hissedecekleri bir araç vermeye çalışmalıyız, böylece daha fazlasını elde edebilirler."

"Melbourne gibi çeşitli pistlerde çok fazla olay yaşamamızın nedeninin de bu olduğunu düşünüyorum, pilotlarımızın sürekli pist dışına çıkması normal değildi. Demek istediğim, bu kalitede pilotlar her zaman böyle olaylar yaşamazlar."

"Bu yüzden, Imola'da, bazı küçük güncellemelerle küçük bir adım attığımızı düşünüyorum ve daha fazlasını getirmeyi dört gözle bekliyoruz."

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Fernando Alonso, Alpine A522, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bence Sebastian gibi bir sürücü 18. ya da 16. sıra için yarışmamalı. Bence bu hafta sonundan sonra yarışmak için biraz daha tutkulu ve hevesli olabilir.

"Ancak onun kendi seviyesinde yarışabilmesi için ona uygun bir araç vermek de bize bağlı."

Vettel, Imola'da aracın daha iyi olduğunu kabul etti, ancak daha büyük adımlar atmaları gerektiğini vurguladı.

Imola'daki yarışın ardından Vettel, "Performansla alakalı herhangi bir güncelleme getirmedik. Direksiyonun verdiği hissiyatla ilgili bir sorunumuz vardı, bu yarışta bunu biraz çözmeyi başardık. Ama sadece biraz."

"Araç üstü görüntüleri izlediğinizde, düzlüklerde dahi aracı sürmenin çok zor olduğunu görebilirsiniz. Buna odaklanmalıyız." dedi.