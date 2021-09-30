Vettel, Monako'daki boş günün neden kaldırıldığını anlayamıyor

F1, 2022'den itibaren Monako'da uygulanan geleneksel 4 gün programını kaldıracak ve klasik üç günlük etkinlik formatını uygulayacak.

Monako'da geleneksel olarak F1 antrenman seansları perşembe günü başlıyordu ve F1 padoğu cuma günü pist üstü çalışması yapmıyordu. Çalışmalar cumartesi günü 3. antrenman seansı ve sıralama turlarıyla devam ediyordu.

Ancak F1 CEO'su Stefano Domenicali, yaptığı açıklamada 2022'de Monako'da da normal programın uygulanacağını doğruladı.

Vettel, "Eskiden bir gün boş olması, partiye gitmemek ve hazırlık için biraz zamana sahip olmak eğlenceliydi."

"Bu Monako'ya has bir şeydi. Ancak neyse, eğlenceli şeyler ölüyor. Muhtemelen bu yüzden 3 güne düşürdüler. Eskiden bunun eğlenceli olduğunu, bu yüzden yapmamaları gerektiğini düşünmüş olmalılar." dedi.

Vettel, bu sözlerinin ardından açıklamalarının şaka amaçlı olduğunu söyledi ve neden böyle değişiklik yapıldığından emin olmadığını kabul etti.

Vettel, "Monako'da neden bunu değiştirdiler bilmiyorum. Bence işe yarıyordu. Monako'da bu sayede bir gün tatil oluyordu. Her neyse, ne olursa adapte olacağız ve bunu fark edeceğinizi sanmıyorum."

"Genel olarak iyi şeylerin öldüğünün doğru olup olmadığını bilmiyorum. Sadece eğlenceli olduğu için böyle söyledim."

"Muhtemelen eskiden daha eğlenceli şeyler oluyordu ancak şu anda da eskiye göre daha eğlenceli şeyler oluyor. Bu açıdan geçmişle değiş tokuş olduğunu söyleyebilirim." dedi.

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Bir diğer şampiyon pilot Fernando Alonso da Vettel'in yorumlarına katıldığını ve bu kararın kötü olduğunu söyledi.

Alonso, "Orada bir gün daha az bulunacağız. Bunun iyi olduğunu düşünmüyorum."

"Her takımın farklı programı, farklı reklam çalışmaları var. Orası sponsorlar ve bu tür şeyler için faydalı bir hafta sonuydu."

"Açıkçası bu sene COVID nedeniyle çok fazla sponsorluk aktivitesi yok. Ancak umarım gelecek sene her şey biraz daha normal olur ve sponsorlar için bir gün olur."

"Bu durumda Perşembe günü daha fazla aktivite olacağını, Cuma günü ise piste odaklanacağımızı düşünüyorum." dedi.

Aston Martin pilotu Lance Stroll, "Gelecek sene, bu sene olduğu gibi çok fazla yarış olacak."

"Fernando'nun söylediği gibi, yarış haftası için burada olmak güzel. Tüm hafta sonu çok fazla enerji oluyor. Bu, özel bir yarış."

"Boş gün ayrıca çalışanlara, mekanikerlere, mühendislere ve herkese bu yoğun programda bir gün daha evde vakit geçirmelerini sağlıyordu. Bu açıdan önemliydi." dedi.