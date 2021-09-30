Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Brown: "Şampiyonluğu kaybetmesine rağmen 2021, O'Ward için süper bir sezondu"
Formula 1 / Rusya GP Haberler

Steiner: "Sıralamalardaki gelişimimiz tatmin edici"

Ekleyen:

Takım patronu Guenther Steiner, Mick Schumacher'in son sıralama turlarındaki performansının, Haas'ın geleceği için cesaret verici olduğunu söyledi.

Steiner: "Sıralamalardaki gelişimimiz tatmin edici"

Schumacher, Rusya'daki sıralama turlarında Kimi Raikkonen'in önüne geçmek için uzakta olsa da Antonio Giovinazzi'yi geride bıraktı. Alman sürücünün sıralama turlarındaki performansı git gide artış gösteriyor.

Haas, Sochi öncesi Schumacher ve Mazepin'in takımda kalacağını duyurdu ve Steiner parlak bir gelecek için umutlu olduğunu söyledi.

Steiner, "Mick ve Nikita'nın performansları, öğrendiklerini gösteriyor. Gelecek yıla hazır olmak için bu önemli."

"Oldukça güzel gidiyor. Mick sıralama turlarında Kimi'ye yakındı, bu her zaman cesaret verici. En azından hafta sonundan biraz da olsa tatmin oluyorsunuz."

"Pek fazla olmasa da mücadelemiz var. Yarışta birileriyle mücadele edebiliyoruz. Bence her hafta sonu daha da iyiye gidiyoruz ve hedefimiz gelecek yıl puanlar alarak iyi bir yerde olmak." dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-21, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Mick Schumacher, Haas VF-21, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Haas, sürücüleri ile "iyi bir yerde"

Yaz arasının ardından iki Haas sürücüsü arasında gerginlik  yaşanmıştı ama Mazepin, evindeki yarış öncesinde Schumacher'i Rusya'da tatile davet etti.

Steiner, takımın ve sürücülerin, VF-21 üzerine herhangi bir gelişmenin yapılmadığı ve tamamen gelecek sezonun yeni düzenlemelerine odaklanılan zorlu bir yıldan başlamak için iyi bir konumda olduklarını söyledi.

Steiner, "İkisi de çok şey öğreniyor ve söylediğim gibi hiçbir zaman itiraf etmeseler de, F1'e başladığında her şeyi bildiğini sanıyorsun ama 10 yarış sonra aslında başta ne kadar az şey bildiğini fark ediyorsun."

"Böyle genç sürücüler ile bu süreç biraz daha devam edecek. Birkaç yıl öğrenme süreçleri olacak ama şu an iyi bir pozisyondalar. En azından tüm aşamaları öğrendiler ve takımı tanıyorlar."

"Biz her zaman, hedefimizin bir yıldan fazla kalacak sürücülere sahip olmak olduğunu belirttik. Çünkü, özellikle de çaylakken alışmak zaman alıyor. Bence gelecek yıl için sürücülerimiz ile düzgün bir yerdeyiz." şeklinde konuştu.

paylaşım
yorumlar
Brown: "Şampiyonluğu kaybetmesine rağmen 2021, O'Ward için süper bir sezondu"

Önceki haber

Brown: "Şampiyonluğu kaybetmesine rağmen 2021, O'Ward için süper bir sezondu"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Suudi Arabistan, pisti tamamlamak için zamanla yarışıyor

14 s
2
Formula 1

Berger: "Max, Sochi öncesi Bottas'ı etkilemiş olabilir"

14 s
3
Formula 1

Horner: "Pit stoplar artık daha zor"

13 s
4
Formula 1

Ferrari, güncellenmiş güç ünitesindeki kazancını ölçme konusunda isteksiz

21 s
5
Formula 1

Perez, eski sponsoruna karşı açtığı davayı kazandı

20 s
Son Haberler
Steiner: "Sıralamalardaki gelişimimiz tatmin edici"
F1

Steiner: "Sıralamalardaki gelişimimiz tatmin edici"

3dk
Brown: "Şampiyonluğu kaybetmesine rağmen 2021, O'Ward için süper bir sezondu"
IndyCar

Brown: "Şampiyonluğu kaybetmesine rağmen 2021, O'Ward için süper bir sezondu"

1 s
Horner: "Pit stoplar artık daha zor"
F1

Horner: "Pit stoplar artık daha zor"

13 s
Suudi Arabistan, pisti tamamlamak için zamanla yarışıyor
F1

Suudi Arabistan, pisti tamamlamak için zamanla yarışıyor

14 s
Berger: "Max, Sochi öncesi Bottas'ı etkilemiş olabilir"
F1

Berger: "Max, Sochi öncesi Bottas'ı etkilemiş olabilir"

14 s
Son Videolar
Geçiş Lastikleri, 100 Galibiyet & Daha Fazlası | F1 2021 Rusya GP Yarış Değerlendirmesi 08:02
Formula 1
15 s

Geçiş Lastikleri, 100 Galibiyet & Daha Fazlası | F1 2021 Rusya GP Yarış Değerlendirmesi

Will Buxton, F1 Rusya GP'yi değerlendiriyor 03:19
Formula 1
20 s

Will Buxton, F1 Rusya GP'yi değerlendiriyor

Ferrari, Formula 1'deki geri dönüşü için nasıl savaşıyor? 05:05
Formula 1
22 s

Ferrari, Formula 1'deki geri dönüşü için nasıl savaşıyor?

Lewis Hamilton'a Rusya GP'yi kazandıran kumar 05:31
Formula 1
22 s

Lewis Hamilton'a Rusya GP'yi kazandıran kumar

Grand Prix Greats - 2021 Rusya GP En İyi Fotoğraflar 02:53
Formula 1
28 Eyl 2021

Grand Prix Greats - 2021 Rusya GP En İyi Fotoğraflar

Daha fazlası
Aybike Simay Erden
Horner: "Pit stoplar artık daha zor" Rusya GP
Formula 1

Horner: "Pit stoplar artık daha zor"

Suudi Arabistan, pisti tamamlamak için zamanla yarışıyor
Formula 1

Suudi Arabistan, pisti tamamlamak için zamanla yarışıyor

Berger: "Max, Sochi öncesi Bottas'ı etkilemiş olabilir" Rusya GP
Formula 1

Berger: "Max, Sochi öncesi Bottas'ı etkilemiş olabilir"

Çok Okunanlar Bugün

Suudi Arabistan, pisti tamamlamak için zamanla yarışıyor
Formula 1 Formula 1

Suudi Arabistan, pisti tamamlamak için zamanla yarışıyor

Berger: "Max, Sochi öncesi Bottas'ı etkilemiş olabilir"
Formula 1 Formula 1

Berger: "Max, Sochi öncesi Bottas'ı etkilemiş olabilir"

Horner: "Pit stoplar artık daha zor"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Pit stoplar artık daha zor"

Ferrari, güncellenmiş güç ünitesindeki kazancını ölçme konusunda isteksiz
Formula 1 Formula 1

Ferrari, güncellenmiş güç ünitesindeki kazancını ölçme konusunda isteksiz

Perez, eski sponsoruna karşı açtığı davayı kazandı
Formula 1 Formula 1

Perez, eski sponsoruna karşı açtığı davayı kazandı

Hamilton: "Ferrari tulumu giymeden emekli olacak olmak 'inanılmaz' bir şey"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Ferrari tulumu giymeden emekli olacak olmak 'inanılmaz' bir şey"

Horner: "Mercedes, Russell'ın gelişi ile güçlenecek"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Mercedes, Russell'ın gelişi ile güçlenecek"

Bottas, Sochi’de neden imkansız bir görevle karşı karşıya kaldı?
Formula 1 Formula 1

Bottas, Sochi’de neden imkansız bir görevle karşı karşıya kaldı?

Son Haberler

Steiner: "Sıralamalardaki gelişimimiz tatmin edici"
Formula 1 Formula 1

Steiner: "Sıralamalardaki gelişimimiz tatmin edici"

Brown: "Şampiyonluğu kaybetmesine rağmen 2021, O'Ward için süper bir sezondu"
IndyCar IndyCar

Brown: "Şampiyonluğu kaybetmesine rağmen 2021, O'Ward için süper bir sezondu"

Horner: "Pit stoplar artık daha zor"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Pit stoplar artık daha zor"

Suudi Arabistan, pisti tamamlamak için zamanla yarışıyor
Formula 1 Formula 1

Suudi Arabistan, pisti tamamlamak için zamanla yarışıyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.