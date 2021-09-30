Steiner: "Sıralamalardaki gelişimimiz tatmin edici"

Schumacher, Rusya'daki sıralama turlarında Kimi Raikkonen'in önüne geçmek için uzakta olsa da Antonio Giovinazzi'yi geride bıraktı. Alman sürücünün sıralama turlarındaki performansı git gide artış gösteriyor.

Haas, Sochi öncesi Schumacher ve Mazepin'in takımda kalacağını duyurdu ve Steiner parlak bir gelecek için umutlu olduğunu söyledi.

Steiner, "Mick ve Nikita'nın performansları, öğrendiklerini gösteriyor. Gelecek yıla hazır olmak için bu önemli."

"Oldukça güzel gidiyor. Mick sıralama turlarında Kimi'ye yakındı, bu her zaman cesaret verici. En azından hafta sonundan biraz da olsa tatmin oluyorsunuz."

"Pek fazla olmasa da mücadelemiz var. Yarışta birileriyle mücadele edebiliyoruz. Bence her hafta sonu daha da iyiye gidiyoruz ve hedefimiz gelecek yıl puanlar alarak iyi bir yerde olmak." dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-21, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Haas, sürücüleri ile "iyi bir yerde"

Yaz arasının ardından iki Haas sürücüsü arasında gerginlik yaşanmıştı ama Mazepin, evindeki yarış öncesinde Schumacher'i Rusya'da tatile davet etti.

Steiner, takımın ve sürücülerin, VF-21 üzerine herhangi bir gelişmenin yapılmadığı ve tamamen gelecek sezonun yeni düzenlemelerine odaklanılan zorlu bir yıldan başlamak için iyi bir konumda olduklarını söyledi.

Steiner, "İkisi de çok şey öğreniyor ve söylediğim gibi hiçbir zaman itiraf etmeseler de, F1'e başladığında her şeyi bildiğini sanıyorsun ama 10 yarış sonra aslında başta ne kadar az şey bildiğini fark ediyorsun."

"Böyle genç sürücüler ile bu süreç biraz daha devam edecek. Birkaç yıl öğrenme süreçleri olacak ama şu an iyi bir pozisyondalar. En azından tüm aşamaları öğrendiler ve takımı tanıyorlar."

"Biz her zaman, hedefimizin bir yıldan fazla kalacak sürücülere sahip olmak olduğunu belirttik. Çünkü, özellikle de çaylakken alışmak zaman alıyor. Bence gelecek yıl için sürücülerimiz ile düzgün bir yerdeyiz." şeklinde konuştu.