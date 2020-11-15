Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
11 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
18 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
25 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Verstappen: "Bizim için unutulması gereken bir yarış oldu"

paylaşım
yorumlar
Verstappen: "Bizim için unutulması gereken bir yarış oldu"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Haydn Cobb, Autosport.com Editor
Çeviren: Abdullah Çelik

Red Bull pilotu Max Verstappen, kötü kalkış yaptığı, spinler attığı ve lastikleri çalıştırmakta zorlandığı Türkiye GP'nin kendisi için unutulması gereken yarışlar arasında olduğunu söyledi.

Antrenmanları domine eden ve sıralamalarda ikinci olarak yarışın favorilerinden birisi olan Verstappen, startta aşırı patinaja düşmesinin ardından çok geriledi.

İlk bölümde Racing Point pilotlarının çok gerisinde kalan Verstappen, yükseldiği bölümde Perez'le mücadele ederken spin attı ve ardından podyum mücadelesinin gerisine düştü.

Twitter hesabından Verstappen, "Zor şartlar altında çok zor bir yarıştı. En başından sonuna kadar zorlandık. Dürüst olmam gerekirse, unutulması gereken bir yarış oldu." şeklinde yazdı.

Sky F1 ile olan görüşmesinde ise Verstappen, "Dürüst olmak gerekirse çok sinir bozucu bir yarıştı. Checo'yu takip etmeye çalışıyordum ancak bir anda çok fazla suya maruz kaldım ve büyük bir spin attım. Duvarlardan uzakta durmaya çalıştım ancak tabii ki o esnada lastikleri yaktım."

"O andan sonra hızlı bir şekilde yakaladım ancak geçiş yapamıyorduk. Burada tek bir turluk yer vardı. O çizgi dahi çok kaygandı, bu yüzden aşırı sinir bozucuydu. Diğerlerinin pit yapmasını beklemek zorundaydık."

"Sadece takip ediyorduk. Yol tutuşu yoktu, hayatta kalmaya çalışıyorduk. Bu yüzden kesinlikle harika bir gün değildi. Ancak umarım bir daha bu kadar kaygan bir durumla karşı karşıya kalmayız." dedi.

 

Red Bull'un diğer pilotu Alex Albon, Verstappen'in spininin ardından Racing Point'lerin en yakın rakibi olacak gibiydi.

Ancak o da geçiş lastiklerinin performans kaybetmesinin ardından geriledi ve spin attı. Daha sonra yeni lastikler için pite gelen Albon, takım arkadaşının arkasında 7. oldu.

Albon, "Açıkçası bu yarışta farklı duygulara sahibim. En başında start çok zayıftı, ardından çok iyi yol tutuşuna sahip olduk ve yükselebiliyorduk."

"Ardından geçiş lastikleri için pite geldik. İnanılmaz yol tutuşuna sahiplerdi ve o noktada galibiyet mücadelesi dahi verebileceğimizi düşünüyordum. Her şey plana göre ilerliyordu. Sonrasında ufak bir sıkıntı yaşadım ancak hâlâ iyi hissediyordum. Uzun bir yarış olacaktı ve her şey olabilirdi."

"Ancak yeni bir lastik setine geçtik, aynı lastiklerdi ama yol tutuşu ve performans yoktu. Bu şaşırtıcı bir durum." dedi.

Stroll, lastiklerinin neden bu kadar aşındığını "anlayamıyor"

Önceki haber

Stroll, lastiklerinin neden bu kadar aşındığını "anlayamıyor"

Sonraki haber

Verstappen, pit çıkışı olayı için ceza almadı

Verstappen, pit çıkışı olayı için ceza almadı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Pilotlar Max Verstappen
Editör Jonathan Noble

Çok Okunanlar Bugün

Türkiye GP: Heyecan dolu yarışı Hamilton kazandı, Perez ve Vettel podyumda!
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu

Türkiye GP: Heyecan dolu yarışı Hamilton kazandı, Perez ve Vettel podyumda!

Vettel: "Podyuma çıkmak bizim için sürpriz oldu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Podyuma çıkmak bizim için sürpriz oldu"

Verstappen: "Bizim için unutulması gereken bir yarış oldu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Bizim için unutulması gereken bir yarış oldu"

F1 sürücü maaşları: Hangi pilot 2020'de ne kadar kazanıyor?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1 sürücü maaşları: Hangi pilot 2020'de ne kadar kazanıyor?

Fatih Altaylı'nın yerine bu akşam başka birisi görevlendirildi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Fatih Altaylı'nın yerine bu akşam başka birisi görevlendirildi

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS

Wolff: "Hamilton, sporun en büyükleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Hamilton, sporun en büyükleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı"

Hamilton, 2007 Çin hatırası nedeniyle pite girmek istememiş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, 2007 Çin hatırası nedeniyle pite girmek istememiş

Son Haberler

Bottas, "talihsiz" geçen Türkiye GP'de altı kez spin attı
F1 Formula 1 / Son dakika

Bottas, "talihsiz" geçen Türkiye GP'de altı kez spin attı

Wolff: "Hamilton, sporun en büyükleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Hamilton, sporun en büyükleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı"

Verstappen, pit çıkışı olayı için ceza almadı
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen, pit çıkışı olayı için ceza almadı

Verstappen: "Bizim için unutulması gereken bir yarış oldu"
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Bizim için unutulması gereken bir yarış oldu"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Türkiye GP: Heyecan dolu yarışı Hamilton kazandı, Perez ve Vettel podyumda!

4s
2
Formula 1

Vettel: "Podyuma çıkmak bizim için sürpriz oldu"

3s
3
Formula 1

Verstappen: "Bizim için unutulması gereken bir yarış oldu"

1s
4
Formula 1

F1 sürücü maaşları: Hangi pilot 2020'de ne kadar kazanıyor?

7 ay
5
Formula 1

Fatih Altaylı'nın yerine bu akşam başka birisi görevlendirildi

22s

Son Haberler

Bottas, "talihsiz" geçen Türkiye GP'de altı kez spin attı
F1

Bottas, "talihsiz" geçen Türkiye GP'de altı kez spin attı

Wolff: "Hamilton, sporun en büyükleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı"
F1

Wolff: "Hamilton, sporun en büyükleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı"

Verstappen, pit çıkışı olayı için ceza almadı
F1

Verstappen, pit çıkışı olayı için ceza almadı

Verstappen: "Bizim için unutulması gereken bir yarış oldu"
F1

Verstappen: "Bizim için unutulması gereken bir yarış oldu"

Stroll, lastiklerinin neden bu kadar aşındığını "anlayamıyor"
F1

Stroll, lastiklerinin neden bu kadar aşındığını "anlayamıyor"

Son Videolar

2020 Türkiye GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
22s

2020 Türkiye GP grid pozisyonları

The newly proposed F1 2023 salary cap explained 05:41
Formula 1
14 Kas 2020

The newly proposed F1 2023 salary cap explained

Türkiye GP: Red Bull ve AlphaTauri İstanbul caddelerinde 01:52
Formula 1
13 Kas 2020

Türkiye GP: Red Bull ve AlphaTauri İstanbul caddelerinde

F1 Türkiye GP Tarihçesi - Intercity İstanbul Park Hakkında Bilmeniz Gerekenler 04:52
Formula 1
13 Kas 2020

F1 Türkiye GP Tarihçesi - Intercity İstanbul Park Hakkında Bilmeniz Gerekenler

F1 pilotlarının takvimde görmek istedikleri muhteşem pistler 05:40
Formula 1
11 Kas 2020

F1 pilotlarının takvimde görmek istedikleri muhteşem pistler

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.