Verstappen: "Bizim için unutulması gereken bir yarış oldu"

Antrenmanları domine eden ve sıralamalarda ikinci olarak yarışın favorilerinden birisi olan Verstappen, startta aşırı patinaja düşmesinin ardından çok geriledi.

İlk bölümde Racing Point pilotlarının çok gerisinde kalan Verstappen, yükseldiği bölümde Perez'le mücadele ederken spin attı ve ardından podyum mücadelesinin gerisine düştü.

Twitter hesabından Verstappen, "Zor şartlar altında çok zor bir yarıştı. En başından sonuna kadar zorlandık. Dürüst olmam gerekirse, unutulması gereken bir yarış oldu." şeklinde yazdı.

Sky F1 ile olan görüşmesinde ise Verstappen, "Dürüst olmak gerekirse çok sinir bozucu bir yarıştı. Checo'yu takip etmeye çalışıyordum ancak bir anda çok fazla suya maruz kaldım ve büyük bir spin attım. Duvarlardan uzakta durmaya çalıştım ancak tabii ki o esnada lastikleri yaktım."

"O andan sonra hızlı bir şekilde yakaladım ancak geçiş yapamıyorduk. Burada tek bir turluk yer vardı. O çizgi dahi çok kaygandı, bu yüzden aşırı sinir bozucuydu. Diğerlerinin pit yapmasını beklemek zorundaydık."

"Sadece takip ediyorduk. Yol tutuşu yoktu, hayatta kalmaya çalışıyorduk. Bu yüzden kesinlikle harika bir gün değildi. Ancak umarım bir daha bu kadar kaygan bir durumla karşı karşıya kalmayız." dedi.

Red Bull'un diğer pilotu Alex Albon, Verstappen'in spininin ardından Racing Point'lerin en yakın rakibi olacak gibiydi.

Ancak o da geçiş lastiklerinin performans kaybetmesinin ardından geriledi ve spin attı. Daha sonra yeni lastikler için pite gelen Albon, takım arkadaşının arkasında 7. oldu.

Albon, "Açıkçası bu yarışta farklı duygulara sahibim. En başında start çok zayıftı, ardından çok iyi yol tutuşuna sahip olduk ve yükselebiliyorduk."

"Ardından geçiş lastikleri için pite geldik. İnanılmaz yol tutuşuna sahiplerdi ve o noktada galibiyet mücadelesi dahi verebileceğimizi düşünüyordum. Her şey plana göre ilerliyordu. Sonrasında ufak bir sıkıntı yaşadım ancak hâlâ iyi hissediyordum. Uzun bir yarış olacaktı ve her şey olabilirdi."

"Ancak yeni bir lastik setine geçtik, aynı lastiklerdi ama yol tutuşu ve performans yoktu. Bu şaşırtıcı bir durum." dedi.