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Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Hamilton, sporun en büyükleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı"

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Wolff: "Hamilton, sporun en büyükleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, 7. kez Formula 1 şampiyonu olan Lewis Hamilton'un en iyi sporcular arasındaki yerini sağlamlaştırdığını söyledi.

2008'de McLaren ile ilk şampiyonluğunu kazanan Hamilton, 2014'ten sonra Mercedes ile 6. kez şampiyon oldu ve toplamda 7 şampiyonlukla Michael Schumacher'in rekorunu yakalamış oldu.

Wolff, "Onun sporun büyükleri arasında konumu ne?"

"O, Michael Schumacher'in seviyesine ulaştı. Dünya şampiyonluğu rekoruna ulaştı ve pole pozisyonu ile yarış galibiyeti rekorlarının net bir şekilde sahibi."

"Bugün, nasıl desem bilmiyorum ama dünyadaki tüm zamanların en iyi sporcuları arasındaki yerini sağlamlaştırdı." dedi.

Wolff, COVID-19'dan etkilenen sezonda yaşam tarzında belli kısıtlamalara giden Hamilton için senenin pek kolay olmadığını söyledi.

Wolff, "Çok zordu çünkü kendi apartmanında fizyoterapisti Angela ile kısıtlı bir yerde yaşadı. Şampiyonayı sorunsuz bir şekilde tamamlamaya çalıştı, bu kesinlikle kolay değildi."

"Ancak bu önemli bir şeydi. Ve bugün yaşanan her şeye ve şampiyonada aldığı sonuçlara rağmen o hâlâ başarıya açtı. Hiç hata yapmadı. Bu onun ne kadar adanmış olduğunu gösteriyor. Evinde kalarak disiplinini bozmuyor, ardından buraya gelip her şeyi mükemmel bir şekilde tamamlıyor." dedi.

 

Wolff, takımın eskiyen geçiş lastiklerle Hamilton'ı pistte tutarak iyi iş çıkardığını söyledi. Herkes yeni lastikler için pite gelirken Hamilton ve 2. sıradaki Sergio Perez, kuruyan pistte oluksuz hale gelen lastiklerle pozisyonlarını korumayı başardılar. 

Wolff, "Stratejik açıdan onu pistte tutarak doğru olan şeyi yaptık çünkü gittikçe hızlanıyordu, sürekli hızlanıyordu. Pite almak için bir neden yoktu."

"Lastiğin kendisinin sağlam olduğunu biliyorduk. Sonunda yağmur yağması ihtimaline karşı biraz endişelendik çünkü lastikler slick lastiğe dönüşmüştü."

"Bu yüzden onu pite almak istedik. Ona pite gelmeye karar verirse, hazır olduğumuzu söyledik. O yolda kalmayı tercih etti. Bu açıdan strateji açısından doğru şeyleri bir araya getirdik."

"Lastikler farklı süreçlerden geçti. Yeni geçiş lastiklere geçen pilotlar çok zorladılar ve birkaç tur sonra ufalanma sorunu yaşadılar. Ardından lastikleri düzeltemediler."

"Lance sağlam bir şekilde yarışı lider götürdü ancak yeni lastiklere geçince, o an için bu doğru karardı, geriledi. Aynısı Max için de oldu."

"Lewis aracını pist üstünde tutarak fark yarattı. İlk başta aracımız rekabetçi değildi ve o dönem Lewis için zorluydu."

"Ancak orada kaldı ve ardından rakiplerimize karşı avantaj yakaladı. Önemli olan anda lastikleri anladı, hızlı olmak için nasıl kullanması gerektiğini gördü ve sonuna kadar onları dayandırdı." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton
Editör Adam Cooper

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