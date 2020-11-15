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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Stroll, lastiklerinin neden bu kadar aşındığını "anlayamıyor"

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Stroll, lastiklerinin neden bu kadar aşındığını "anlayamıyor"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Türkiye GP'sine pole pozisyonundan başlayan ve uzun süre boyunca lider götüren Lance Stroll, dokuzuncu sırada tamamladığı yarıştan sonra hakkının yendiğini söyledi.

Cumartesi günkü sürpriz pole pozisyonunun ardından Stroll, yağmur lastikleri ile geçilen a.-çılış bölümünde 10 saniyeden fazla liderlik aldı. 

Her ne kadar Stroll geçiş lastikleri ile liderliğini korumayı başarsa da, takım arkadaşı Sergio Perez ile olan fark gittikçe azaldı ve Racing Point, yarış bitimine 22 tur kala Stroll'ü yeni geçiş lastiklerine geçirmek için pit stop yaptı. 

Ancak yeni lastikler anında aşınmaya başladı ve sonucunda Stroll tempoyu yakalamakta zorlanarak pek çok kişinin gerisinde kaldı. 

Stroll pit stoptan sonra Sebastian Vettel, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Max Verstappen, Alexander Albon ve Lando Norris'e geçildi, damalı bayrak sallandığında ise yarış galibi Lewis Hamilton'ın bir dakika gerisinde yer aldı. 

Yarış sonrasında konuşan Stroll şunları söyledi: "Neler oldu bilmiyorum, anlayamıyorum."

"İlk geçiş lastiği setinde çok fazla aşınma oldu. Pite gelmeye karar verdik, tur başına bir saniyeden fazla zaman kaybediyorduk."

"Bu aşınma nereden geldi bilmiyorum, anında olmaya başladı. Sürekli olarak aşırı bir şekilde devam etti ve tempo yoktu."

"Buna bakmamız lazım, bugün bu durum çok kötüydü."

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Kanadalı pilot bu kadar büyük bir liderliğin çöpe gitmesinden dolayı oldukça üzgün olduğunu, ikinci pit stopuna kadar lider olmasına rağmen liderliği kaybetmelerinden dolayı kırıldığını söyledi.

Perez yeni geçiş lastikleri için ikinci bir pit stop yapmadı, 48 tur boyunca aynı set lastik ile sona kadar ilerledi ve böylece yarışı ikinci sırada tamamladı.

Stroll'ün açıklamaları şu şekilde: "10 saniyelik bir liderlik sonrasında dokuzuncu olarak yarışı bitirmek çok can sıkıcı."

"Nasıl böyle oldu bilmiyorum. Yani biliyorum, aşınmadan dolayı oldu, ancak neden bu durumun diğer araçtan ziyade beni daha çok etkilediğine bakmamız gerek."

"Neden oldu tam emin değilim."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Pilotlar Lance Stroll
Takımlar Racing Point
Editör Luke Smith

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