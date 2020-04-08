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Formula 1 / Son dakika

Todt: "Ferrari motor konusunda tüm detayları açıklamamızı engelledi"

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Todt: "Ferrari motor konusunda tüm detayları açıklamamızı engelledi"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
8 Nis 2020 19:18

FIA Başkanı Jean Todt, Ferrri'nin 2019 güç ünitesi soruşturmasıyla alakalı tüm detayları açıklamaya hazır olduklarını ancak Ferrari'nin detayların açıklanmasına izin vermediğini söyledi.

FIA, bu senenin başında Ferrari'nin 2019 motoruyla ilgili soruşturmanın tamamlandığını, tarafların özel bir anlaşmaya vardıklarını açıklamış ancak detay vermemişti.

FIA Başkanı Todt, o olaydan sonra ilk defa özel olarak Autosport/Motorsport.com'a konuştu. Todt, kendisinin Ferrari motor tartışmaları ve uygulanan yaptırım hakkında konuşabileceğini ancak yapabilecekleri konusunda ellerinin bağlandığını söyledi.

Todt, FIA'nın soruşturmanın sonucunu bu şekilde açıklayarak doğru olan şeyi yaptığını, kendisinin Ferrari'nin rakiplerini protesto konusunda zorladığını söyledi.

Todt, "Bana sorarsanız, ben tüm detayları açıklamaktan memnun olurum ancak Ferrari buna karşı çıktı. Bu yüzden, onlar bir yaptırım gördüler ancak bu yaptırımın detaylarından bahsedemem."

"Ve açıkçası hiçbir şey söyleyemedik. Ancak Ferrari konusunun görüşülüp, yaptıkları şeyin kurallara uygun olmaması nedeniyle uyguladığımız yaptırımdan bahsetmemenin yanlış olacağını hissettik."

"Dürüst olmam gerekirse, çok basitti. Çok basit. Bu sonuca varmak için çok çaba gösterdik ancak takımlar buna katılmadılar."

"Ne yazık ki, sonuca varamadığımız bir teknik konu oldu çünkü mühendislerimiz 'Ferrari'nin kurallara uygun olmadığını net bir şekilde gösterme şansımız yok' dediler." dedi.

Ferrari açıklamasının ardından 7 takım bir araya gelerek FIA'ya şikayetlerini ve yasal olarak kendilerini savunabileceklerini belirten bir mektup yazmıştı.

Ancak o mektubun ardından Mercedes o gruptan ayrıldı. Yani bu konuda gelişme olup olmayacağını Red Bull, Renault, McLaren, Williams, Racing Point ve AlphaTauri'nin kararı belirleyecek.

Todt o mektuba cevap olarak, FIA'nın sporun lehine olacak şekilde davrandığını ancak konuyla alakalı takımların daha şeffaf olma talebine cevap veremeyeceklerini söyledi.

Todt, "O yedi takımdan bazılarıyla bireysel olarak görüştüm. Onlardan birisi Mercedes'ti ve onlar grubun liderlerinden olmalarına rağmen olaydan tamamen çekilme kararı aldılar."

"O zamandan beri diğer takımların yaklaşımında bir değişiklik duymadım. Basında okuduklarıma göre iki başkan bu konuyu kendi aralarında görüşmüş."

"Mektubuma cevap olarak gelen bir mektupta, FIA'nın durumunu anladıklarını doğruladılar."

"Ancak bu FIA'nın pozisyonundan mutlu oldukları manasına gelmiyor. Ferrari'nin konuya açıklık getirilmesine izin vermesinden mutlu olacaklardır. Ben de bunu istiyorum. Ancak mevcut durumda daha fazlasını açıklayamıyoruz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Jon Noble

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