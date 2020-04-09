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Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Sebastian yarışmayı özledi"

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Binotto: "Sebastian yarışmayı özledi"
Ekleyen:
, Editör
9 Nis 2020 05:59

Sky Sports ile yaptığı röportajda konuşan Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Sebastian Vettel'in bu kaotik havadan dolayı sıkıldığını ve yarışmaya can attığını söyledi.

Koronavirüs salgınının etkisini büyük bir şekilde gösterdiği İtalya'da tüm ülke karantinaya alınmış durumda. Binotto, kendisinin ve ailesinin durumunun iyi olduğunu açıkladı:

"Ailem ve ben, gayet iyi durumda olduğumuz için çok şanslıyız. Çok zor zamanlar geçiriyoruz, herkes bunun farkında. Benim kadar şanslı olmayan insanların acısını hissedebiliyorum. İtalya'nın kuzeyinde, sokaklarda duyduğumuz tek ses ambulansların sesleri. Kendinizi garip ve kötü hissediyorsunuz. Benim gibi iyi bir durumda olduğunuzda da kendinizi şanslı hissediyorsunuz."

"Durum İngiltere'de gittikçe kötüleşiyor, bu takip ettiğimiz bir şey. İngiltere de İtalya gibi durumdan etkilenmiş durumda ve yapmamız gereken şey güçlü kalıp kurallara uymak. Böyle durumlarda yapabileceğimiz tek şey bu ve ben evde kalmaya çalışıyorum."

Binotto, takımın durumunu ise şu şekilde açıkladı: "Bence bu kadar büyük bir vaka ile karşı karşıya kaldığınızda, Ferrari olarak yaptığımız şey gerçekle yüzleşmek ve tüm eforumuzu şirkete vermek."

"Scuderia Ferrari olarak da buna uyduk ve Ferrari'yi, bu konu hakkında yapılması gereken her türlü konuda tamamıyla destekledik."

İtalyan takım patronuna sorulan sorulardan biri, sürücülerin durumu hakkındaydı. Hatta Leclerc, ilk kez katıldığı F1 Sanal Grand Prix'sini kazanmıştı. Binotto bu soruya şu yanıtı verdi: "Her iki sürücümüz ile günlük olarak iletişim halindeyiz. Nasıl olduklarını soruyorum, her şeyin yolunda olup olmadığını merak ediyorum."

"Her ikisi de kendilerini meşgul tutmaya çalışıyorlar. Tabii ki de bulundukları ülkenin kurallarına uymak zorundalar, ama egzersiz yapmaya devam ediyorlar, zinde kalıyorlar; sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda mental olarak da. Normal duruma geri döndüğümüzde her şeye anında başlamak için hazırlanıyorlar."

"Dediğiniz gibi Leclerc, Espor yarışında bir galibiyet aldı, hem de daha çıktığı ilk yarışta. Bence bu, onun kokpite geri dönmesi için çok önemliydi. Kokpitte olup yarışta yaşadığı duyguları özlediğini biliyorum. Bence çok heyecanlı bir organizasyon oldu, herkes çok istekliydi ve çok fazla geri dönüş alındı. Charles da poleden başlayıp yarışı kazandı ve aradığı şey buydu. Anın tadını çıkardı."

Diğer tarafından ise Leclerc ve takım arkadaşı Vettel, kariyerlerinin farklı dönemindeler. Vettel'in bu dönemden nasıl etkilendiği sorusuna Binotto şu yanıtı verdi: "Bence hiçbir sürücü yarışamamaktan dolayı mutlu değildir. Bence herkes yarışmayı seviyor, yarışmak onların hayatlarının bir parçası."

"Sebastian'ın rutin hayatı özlediğini biliyorum. Onun, pistte olmadığı için canının sıkkın olduğunu biliyorum ve bir an önce yarışmak istiyor. Ancak her şeyin normale dönmesi ve riskin ortadan kalkması için bunu yapmamız gerekiyor."

"Bence onun içinde olan tutku, an itibariyle yarışıyor olmak. Seb çok kendine özgü ve açık sözlü bir insan. İşini çok seviyor, Ferrari'de onu bu kadar sevip yüceltmemizin sebeplerinden biri de bu."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Efe Kahya

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