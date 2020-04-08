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Formula 1 / Sosyal Medya

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 8 Nisan

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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 8 Nisan
Ekleyen:
, Editör
8 Nis 2020 17:54

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 8 Nisan'daki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Instagram Gönderileri

Daniel Ricciardo

Gridin Avustralyalı sürücüsü Daniel, fotoğrafçı arkadaşıyla çekilmiş fotoğrafını paylaşmış. Açıklamasına ise, "İzolasyon burada ilginç bir hâl almaya başlıyor." yazmış.

Ayrıca Daniel, neredeyse her gün meydan okuma yaptığı arkadaşı Scotty James ile facetime yapmış ve videosunu paylaşmış. 

 

 

Nicholas Latifi

Williams'ın en yeni sürücüsü Nicholas, evde boyun egzersizi yaparken çekilmiş hızlandırılmış videosunu paylaşmış.

Açıklamasına ise, "Geçen gün yaptığım boyun egzersizinin hızlandırılmış videosu! Hareketleri her yöne 3 kez yaptığınızda boynunuz yanıyor adeta. Ve evet, tişörtsüz olduğumu fark ettim. Sanırım karantinada George ile çok fazla konuşuyorum. Savunma olarak söyleyeyim, evde vaktimin çoğunu boyum egzersizi yaparak geçiriyorum." yazmış.

 

 

    Instagram Hikayeleri: Silinmeden mutlaka izleyin!

- Nicholas Latifi: Williams'ın Kanadalı pilot, "Walpaper Wednesday" kapsamında sezon öncesi testlerinde çekilen bazı kaliteli fotoğraflarını paylaşmış.

- George Russell: Yarışlar olmamasına rağmen spor yapmayı bırakmayan Russell, bu anlara dair bir video klip paylaşmış.

- Sebastien Buemi: Formula E şampiyonu da koşu bandında çektiği bir fotoğrafı paylaşmış.

- Christian Horner: Red Bull takım patronu, güne koşarak başlamış ve o anlara dair video klip paylaşmış.

- Lando Norris: Genç pilot, takipçilerini 21:00'de yapacağı yayın için Twitch hesabına davet etmiş.

- Carlos Sainz: Beyaz köpeğiyle ilgili bir video paylaşmış.

- Daniel Ricciardo: Daniel sonunda, tüm motorsporları camiasının yaptığı bu meydan okumaya katıldı ve arkadaşlarını da davet etti. Bu meydan okumada, amuda kalkarak yerdeki tişörtü giymeye çalışıyorsunuz.

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