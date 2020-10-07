Renault: "Honda'nın ayrılığı, F1'de yeni motor kurallarını erkene çekmeli"

Mevcut motor kuralları 2025 sonuna kadar devam edecek ancak F1'in sonrasında hangi yönde ilerleyeceği konusunda görüşmeler şimdiden başladı.

Ross Brawn, yeni motor kuralları spora gelmeden önce yeni bir üreticinin spora girmesini beklemediklerini açıklamıştı.

Abiteboul, Honda'nın çekilme kararının mevcut motor kurallarının yeteri kadar başarılı olmadığını işaret ettiğini, 2026'da yapılacak değişikliğin farklı üreticilerin spora girmesini teşvik edebilmesi için daha öne çekilmesi gerektiğini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Abiteboul, "Açık konuşmam gerekiyor ki Honda'nın çekilme kararından memnun değiliz."

"Bunu söylememiz lazım. Bu F1 için pozitif bir gelişme değil. Biz F1'de otomobil üreticilerinin, OEM'lerin, motor tedarikçilerinin olmasını istiyoruz. 3 motor üreticisine düşüyor olmamız olumlu bir gelişme değil."

"Bu durumdan bazı açık dersler çıkarmalıyız. Bu, bir süredir FIA'yı daha dikkatli bakması konusunda uyardığım bir konuydu."

"Motor konusu sürdürülemez durumda. Sadece ekonomik açıdan değil, teknolojik açıdan da öyle."

"Bu yapıyı sürdürebileceğimizden emin değilim. Ya motor mimarisindeki bu algıyı değiştirmeliyiz ya da yeni motor kurallarının daha hızlı bir şekilde gelmesini sağlamalıyız. Bu sayede motor algısı açısından daha iyi bir konumda oluruz."

"Bu gelişmenin, yeni jenerasyon güç ünitelerinin zamanlaması konusunda yeniden planlamayı getireceğini bekliyorum." dedi.

Abiteboul, mevcut kurallar altında sporun yeni üreticiler için çekici olmadığını çünkü rekabetçi bir paket oluşturabilmek için çok büyük kaynaklar gerektiğini söyledi.

Abiteboul, "Hem harcamalar, hem de teknoloji açısından giriş çok pahalıya mal oluyor."

"Çok ciddi para harcasanız bile, bu seviyeye ulaşana kadar çok daha fazlasını harcamanız gerekiyor. Biz bunu yaşadık ancak açıkçası şu anda biraz daha iyi hissediyoruz."

"Bir adanın üzerine çıkıp, denizi geçtiğiniz için her şeyin yolunda olduğunu söyleyebilirsiniz. Ancak o deniz aşırı geniş ve F1'de sürdürülebilirlik çok zor."

"O adada daha fazla insanın olmasına ihtiyacımız var. Bu yüzden bir şeyler yapmamız lazım. Motorun çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliği konusunda daha sert düşünmemiz lazım."

"Bu konuda bir şeyler yapıldı ancak yapılanlar yeterli değil. Daha fazlasını düşünmemiz lazım. Birkaç ay önce şasi tarafında yaptığımız gibi, gelecekte F1'in bu konuda zarar görmesini istemiyorsak motor tarafında da büyük kararlar almalıyız." dedi.

Abiteboul, sürdürülebilirlik ve sıfır karbon girişiminin F1'de iyi yansıtılamaması nedeniyle Honda'nın çekilme nedenini anladıklarını ve mevcut güç ünitelerinin verimliliklerinin reklamının iyi yapılmadığını söyledi.

Abiteboul, "Mevcut güç üniteleri akıllara durgunluk verici özelliklere sahip. Tüm dünyada otomotiv endüstrisinde bunlardan daha gelişmiş motorlar yok ancak bu durum, bu motor kurallarıyla alakalı doğru mesajların verilmediğinin, doğru reklam çalışmalarının yapılamadığının daha fazla kanıtı."

"Hafif araçlarda bu verimlilik seviyesine yaklaşabilen dahi başka bir örnek yok. Bu açıdan olağan üstü."

"Ancak tüm dünyaya bunu açıklarken ve anlamalarını sağlarken bu kadar başarısız olmamız, genel teknolojiye daha fazla etkisinin olmaması olağan üstü bir şey."

"Bu, başlangıçta yanlış bir algı oluştuğunda onu değiştirmenin ne kadar zor olduğunun göstergesi. Neyi yanlış yaptığımız ve bu durumu nasıl değiştirebileceğimiz konusunda hep birlikte büyük düşünmemiz lazım."

"Aynı zamanda mevcut kurallarda değişiklik yaparsak ya da yapmamız gerekirse, bu konudaki algının değişip değişmeyeceğini de sorgulamalıyız. Bu sorular için bir cevabım yok." dedi.

Abiteboul, üreticilerin de mevcut teknolojilerinin reklamını yapma konusunda daha iyi iş çıkarabileceklerini düşünüyor.

Abiteboul, "Sadece Honda değil, bu konuda tüm üreticilerin ortak bir çalışma yapmamış olması biraz üzücü. F1, elindeki teknolojileri değerlendirme konusunda fırsatı kaçırdı."

"Bu platform ve teknoloji için hepimiz milyarlarca yatırım yaptık. Aslında pazarlamanın temelinde bu yer alır. Bir şeyi yapıp ondan şikayet etmektense, onu yapıp dünyanın bilmesini sağlamalıydık."

"Pilotlar bu motorlar hakkında ne zaman konuşursa, hep şikayet oluyor. Bu motorların aslında ne kadar harika olduğunu açıklayamamış olmamız büyük bir talihsizlik."

"Aynı zamanda bunun zor olduğunu kabul ediyorum ancak teknoloji takım ya da aracın rekabet seviyesinde bu kadar belirleyici oluyorsa, motorlarda bu kadar karmaşık bir teknolojiye ihtiyaç duyup duymadığımızı da sormamız lazım." dedi.