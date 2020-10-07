Nürburgring’de iki DRS bölgesi olacak

Formula 1 Nürburgring’i son olarak 2013’te ziyaret etti ve koronavirüsün vurduğu 2020 sezonunda takvime geri döndü.

Pistte, 2013’te olduğu gibi iki DRS bölgesi olacak. Bunların biri arka düzlükte, diğeri ise start düzlüğünde bulunacak.

İlk bölgedeki DRS belirleme noktası 10. virajın 45 metre öncesinde, DRS aktivasyon noktası ise 11. virajın 55 metre sonrasında bulunacak. Bu rakamlar 2013’te de aynı şekildeydi. Ancak start düzlüğündeki DRS bölgesi uzatıldı.

Start düzlüğündeki DRS belirleme noktası son virajın 115 metre öncesinde yer alırken, DRS aktivasyon noktası virajın 73 metre sonrasında yer alacak.

Bu, start düzlüğündeki DRS bölgesinin 2013’e göre 62 metre uzatıldığı anlamına geliyor.