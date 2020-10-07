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Formula 1 / Son dakika

Hamilton, 2020 sonuna kadar sözleşme imzalamayabilir

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Hamilton, 2020 sonuna kadar sözleşme imzalamayabilir
Ekleyen:
, Editör

Mercedes ile olan anlaşması 2020'nin sonunda bitecek olan Lewis Hamilton, takım ile olan kontrat görüşmelerini 2020 sonrasında ertelemiş olabilir.

Yakın zamanda İngiliz pilotun, takım ile "prensipte" 120 milyon poundluk kontrat imzaladığı dedikodularına rağmen Hamilton, 2020 sezonu bitene kadar Mercedes ile kontratını yenilemeyebilir. 

Alman yayıncı RTL'nin haberine göre Hamilton ve Mercedes, kontrat görüşmelerini sezonun sonuna kadar erteledi ve konu hakkında konuşan Toto Wolff bunun mümkün olduğunu söyledi.

Sky Almanya ile yaptığı röportajda Wolff "Bu olabilir. Bunu daha öncesinde de yaptık."

"Lewis ile çalışmayı seviyorum ve bunun karşılıklı olduğunu düşünüyorum. Böyle bir kontrat çok fazla uğraş gerektirir, bu yüzden sabırlı olup daha sonrasında kontrata bakmak istiyoruz." dedi. 

Çıkan dedikodularda Lewis Hamilton'ın, Wolff'ün takımdaki geleceği hakkında çıkan spekülasyonların yanında Mercedes F1 operasyonunun INEOS tarafından satılması üzerindeki gidişatı görmek amacıyla görüşmeleri ertelediği söyleniyordu. 

Hamilton bu konu hakkında "Takımla devam etmek istediğim kesin, ancak bunu sonra oturup yapabiliriz." dedi. 

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton
Editör Efe Kahya

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