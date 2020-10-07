Hamilton, 2020 sonuna kadar sözleşme imzalamayabilir

Yakın zamanda İngiliz pilotun, takım ile "prensipte" 120 milyon poundluk kontrat imzaladığı dedikodularına rağmen Hamilton, 2020 sezonu bitene kadar Mercedes ile kontratını yenilemeyebilir.

Alman yayıncı RTL'nin haberine göre Hamilton ve Mercedes, kontrat görüşmelerini sezonun sonuna kadar erteledi ve konu hakkında konuşan Toto Wolff bunun mümkün olduğunu söyledi.

Sky Almanya ile yaptığı röportajda Wolff "Bu olabilir. Bunu daha öncesinde de yaptık."

"Lewis ile çalışmayı seviyorum ve bunun karşılıklı olduğunu düşünüyorum. Böyle bir kontrat çok fazla uğraş gerektirir, bu yüzden sabırlı olup daha sonrasında kontrata bakmak istiyoruz." dedi.

Çıkan dedikodularda Lewis Hamilton'ın, Wolff'ün takımdaki geleceği hakkında çıkan spekülasyonların yanında Mercedes F1 operasyonunun INEOS tarafından satılması üzerindeki gidişatı görmek amacıyla görüşmeleri ertelediği söyleniyordu.

Hamilton bu konu hakkında "Takımla devam etmek istediğim kesin, ancak bunu sonra oturup yapabiliriz." dedi.