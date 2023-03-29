Raikkonen'in sponsorları, kendisine destek vermeye devam edecek

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Kimi Raikkonen, son teknoloji kilitler tasarlayan ve üreten Fin şirketi iLOQ ile 2019'un başından bu yana birlikte çalışıyor ve Formula 1 kariyerini çoktan tamamlamış olmasına rağmen bu ortaklık bugün de devam ediyor.

iLOQ'un başkanı Heikki Hiltunen, bu sponsorluk programının şirket için maliyetli olduğunu, ancak Amerika pazarındaki varlıklarını genişletmeye çalıştıkları için bu bedeli ödemeye hazır olduğunu söylüyor.

Hiltunen, "Kimi'nin Austin'deki NASCAR yarışının startında yer alması çok şanslı bir tesadüftü."

"Sami Visa (Raikkonen'in menajeri) bize geldi ve Kimi'nin son F1 zaferini kazandığı pistte yarışacağını, iLOQ'un bu projeye dahil olmakla ilgilenip ilgilenmediğini sordu."

"Bunun öncesinde, Kimi ilginç bir projeye dahil olursa bunu değerlendireceğimiz konusunda anlaşmıştık."

Kimi Raikkonen, Trackhouse Racing, Onx Homes / iLOQ Chevrolet Camaro Fotoğraf: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

"Geçen yıl Watkins Glen'de NASCAR yarışına katıldığında, buna karşı ilgimiz zaten vardı." dedi.

Hiltunen, 2021'de Raikkonen ile işbirliğinin şirkete yedi rakamlı bir meblağa mâl olduğunu söylemiş ancak kesin rakamlar vermemişti.

Şimdi 2007 dünya şampiyonu ile yapılan sözleşmenin mali parametreleri hakkında yorum yapmayı reddetti ve sadece şunu vurguladı: "Kimi'nin 1.3 milyon sosyal medya takipçisi var. Ayrıca Formula 1 tarihindeki en ünlü pilotlardan biri ve muhtemelen dünyadaki en ünlü Finli."

"Dolayısıyla bu işbirliği her iki taraf için de gerçekten faydalı. Her şirket Kimi ile ortaklık yapamaz, kendisi bu konuda çok seçici. Bizim değerlerimizi paylaşıyor ve biz de onun iş yapma konusundaki dürüst ve açık yaklaşımını takdir ediyoruz."

"Birbirimize güveniyoruz ve hiçbir şekilde uyum sağlamaya çalışmamız gerekmiyor. Kimi'yi tanıdıktan sonra her şey çok kolay."

"Zaten yavaş yavaş Kimi Raikkonen'in oğlu Robin ile işbirliği yapmaya başladık. Kartingde kullandığı araca yakından bakarsanız logolarımızı göreceksiniz. Şapkasında da logolarımız var, dolayısıyla Kimi'nin ailesini de destekliyoruz."