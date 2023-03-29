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FIA, grid çizgilerini genişletti

FIA, 2023'ün ilk iki yarışında yaşanan olaylar sonrası grid çizgilerini genişletmeye karar verdi.

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FIA, grid çizgilerini genişletti
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Bahreyn'de gerçekleştirilen ilk yarışta Esteban Ocon, gridde yanlış yerde durduğu için beş saniye zaman cezası almıştı.

Benzer bir durum bu kez Cidde'de Fernando Alonso'nun başına geldi ve İspanyol pilot, avantaj elde etmemesine rağmen 5 saniye zaman cezasına çarptırıldı.

Takım ve sürücülerin tepkilerinin ardından FIA, konuyu taraflıca düşündü ve Melbourne için ilk adımı attı.

Bu kapsamda yarış gridi, öncesine kıyasla 20 cm daha geniş olacak.

 

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