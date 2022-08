2023 F1 sezonu için yeni kurallar neler, neden kuralları değiştirmeye devam ediyorlar?

F1 teknik kuralları, FIA'nın sürekli olarak takımları hizada tutmaya çalışması nedeniyle değişikliklere uğruyor.

Bu durum, çoğu zaman büyük kapsamlı değişiklikler yapılmasının ardından artar. Büyük değişikliklerin ardından ortaya çıkanlara göre o yıl içerisinde ya da takip eden sezonlarda düzenlemeler devam eder.

2023'teki değişiklikler dalgalanma ve zıplama sorunları nedeniyle temelde araçların taban kısmında oldu. Takımlardan bazıları, kuralların yanlış gerekçelerle değiştirildiğini düşündüklerini ifade ettiler.

Bu yüzden FIA ile takımlar arasında orta yolu bulabilmek için konuyla alakalı sürekli olarak bir görüşme oldu ve FIA, ilk başta ortaya koyduğu tutumda biraz yumuşamaya gitti.

FIA'nın ilk açıklamalarında taban kenarının esnememesi için 25mm yükseltilmesinin hedeflendiği ve daha katı testlerin uygulanacağı söylenmişti. Bu şekilde, takımların tabanın kenarını pistin yüzeyine daha yakın çalıştırma ve mevcut ilgili aerodinamik performansı sürdürme yeteneklerinin azaltılması hedefleniyordu.

Photo by: Giorgio Piola

Orta yol olarak 2023'te taban kenarının 25 değil de 15mm yükseltilmesi, aşağı yönde 250N'lik bir yük uygulandığında dikey olarak 5 mm'den fazla sapma olmayacağı ve yukarı yönde 250N'lik bir yük uygulandığında dikey olarak 5 mm'den fazla sapma olmayacağı konusunda anlaşmaya varıldı.

2022 kurallarında bu sapma değerleri 8 ve 12 mm'ydi. Bu açıdan takımların yeni testleri geçebilmesi için tabanlarını daha sert hale getirmesi gerekecek.

Taban kenarının geometrisinde yapılan değişiklikler, 2022'de kontrolü kaybettiğini hissettiği daha esnek kenarları da toparlamış olacak.

Bunların dışında tabanın altındaki plakada yer alan delik sayısı, FIA'nın ortadaki ikisinin alakasız olduğunu görmesinin ardından 6'dan 4'e düşürülecek.

F1 2023 ön kanat değişiklikleri neler?

Photo by: Giorgio Piola

FIA ayrıca, ön kanat kurallarında da bazı değişiklikler yaptı ve hem ön kanat planyalarında hem de kenar plakasına bağlantı noktasında kısıtlamalara gitti. Buna göre Mercedes'in Kanada GP'den bu yana kullandığı ve kirli havayı dışarı doğru ittiği düşünülen karmaşık kenar plakası tasarımı yasak olacak.

Buna karşı takımların ön kanat planyalarında daha fazla ayar yapabilmelerine izin verilecek. 2022'de ön kanat planyalarında 35mm'lik bir ayar aralığı bulunurken 2023'ten itibaren bu 40mm'ye çıkarılacak.

Bu arada planyalar ile ayar parçaları arasındaki kavis yarıçapı, 2mm'den 4mm'ye çıkarılacak. Aynısı arka kanatta da geçerli olacak.

Aracın arka tarafından bahsetmişken, arka kanat zincirinin (lastiklerde olduğu gibi arka kanatların kaza halinde kopup uçmasını engellemek için içeride bir bağ bulunuyor) yüksekliğinde de değişiklik olacağını söyleyelim. FIA, sezon içerisinde yaşanan kazalardan ders çıkardı ve 2023'te 2022'ye göre 60mm daha yukarıya bağlayacak.

Ve bu bağlamda, güç ünitesi ile şasi ve güç ünitesi ile vites kutusu arasındaki bağlantılarda da değişiklik olacak. Bu bağlantılar gelecek sezondan itibaren 100 kn'den daha büyük bir çekme mukavemeti gerektirecek.

2023 takla barı değişiklikleri neler?

Alfa Romeo C42 of Zhou Guanyu after his crash

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images