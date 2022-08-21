2023 F1 sezonu için yeni kurallar neler, neden kuralları değiştirmeye devam ediyorlar?

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F1 teknik kuralları, FIA'nın sürekli olarak takımları hizada tutmaya çalışması nedeniyle değişikliklere uğruyor.

Bu durum, çoğu zaman büyük kapsamlı değişiklikler yapılmasının ardından artar. Büyük değişikliklerin ardından ortaya çıkanlara göre o yıl içerisinde ya da takip eden sezonlarda düzenlemeler devam eder.

2023'teki değişiklikler dalgalanma ve zıplama sorunları nedeniyle temelde araçların taban kısmında oldu. Takımlardan bazıları, kuralların yanlış gerekçelerle değiştirildiğini düşündüklerini ifade ettiler.

Bu yüzden FIA ile takımlar arasında orta yolu bulabilmek için konuyla alakalı sürekli olarak bir görüşme oldu ve FIA, ilk başta ortaya koyduğu tutumda biraz yumuşamaya gitti.

FIA'nın ilk açıklamalarında taban kenarının esnememesi için 25mm yükseltilmesinin hedeflendiği ve daha katı testlerin uygulanacağı söylenmişti. Bu şekilde, takımların tabanın kenarını pistin yüzeyine daha yakın çalıştırma ve mevcut ilgili aerodinamik performansı sürdürme yeteneklerinin azaltılması hedefleniyordu.

Ferrari F1-75 floor Photo by: Giorgio Piola

Orta yol olarak 2023'te taban kenarının 25 değil de 15mm yükseltilmesi, aşağı yönde 250N'lik bir yük uygulandığında dikey olarak 5 mm'den fazla sapma olmayacağı ve yukarı yönde 250N'lik bir yük uygulandığında dikey olarak 5 mm'den fazla sapma olmayacağı konusunda anlaşmaya varıldı.

2022 kurallarında bu sapma değerleri 8 ve 12 mm'ydi. Bu açıdan takımların yeni testleri geçebilmesi için tabanlarını daha sert hale getirmesi gerekecek.

Taban kenarının geometrisinde yapılan değişiklikler, 2022'de kontrolü kaybettiğini hissettiği daha esnek kenarları da toparlamış olacak.

Bunların dışında tabanın altındaki plakada yer alan delik sayısı, FIA'nın ortadaki ikisinin alakasız olduğunu görmesinin ardından 6'dan 4'e düşürülecek.

F1 2023 ön kanat değişiklikleri neler?

Mercedes W13 endplate comparison Photo by: Giorgio Piola

FIA ayrıca, ön kanat kurallarında da bazı değişiklikler yaptı ve hem ön kanat planyalarında hem de kenar plakasına bağlantı noktasında kısıtlamalara gitti. Buna göre Mercedes'in Kanada GP'den bu yana kullandığı ve kirli havayı dışarı doğru ittiği düşünülen karmaşık kenar plakası tasarımı yasak olacak.

Buna karşı takımların ön kanat planyalarında daha fazla ayar yapabilmelerine izin verilecek. 2022'de ön kanat planyalarında 35mm'lik bir ayar aralığı bulunurken 2023'ten itibaren bu 40mm'ye çıkarılacak.

Bu arada planyalar ile ayar parçaları arasındaki kavis yarıçapı, 2mm'den 4mm'ye çıkarılacak. Aynısı arka kanatta da geçerli olacak.

Aracın arka tarafından bahsetmişken, arka kanat zincirinin (lastiklerde olduğu gibi arka kanatların kaza halinde kopup uçmasını engellemek için içeride bir bağ bulunuyor) yüksekliğinde de değişiklik olacağını söyleyelim. FIA, sezon içerisinde yaşanan kazalardan ders çıkardı ve 2023'te 2022'ye göre 60mm daha yukarıya bağlayacak.

Ve bu bağlamda, güç ünitesi ile şasi ve güç ünitesi ile vites kutusu arasındaki bağlantılarda da değişiklik olacak. Bu bağlantılar gelecek sezondan itibaren 100 kn'den daha büyük bir çekme mukavemeti gerektirecek.

2023 takla barı değişiklikleri neler?

Alfa Romeo C42 of Zhou Guanyu after his crash Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Zhou Guanyu'nun Britanya Grand Prix'sindeki kazasının büyüklüğü göz önüne alındığında, devam eden güvenlik arayışı kapsamında takla barının tasarımında ve dayanması gereken kuvvette değişiklik yapıldı.

Yeni kurallar sonucunda takımlardan bazıları muhtemelen referans düzleminin 935mm üzerindeki geometrisindeki artan talepler nedeniyle, takla barı tasarımında değişiklik yapmak zorunda kalacaklar. Belirtilen rakamın üzerinde inşa edilen herhangi bir parça, zemine doğru 15g darbeye dayanabilmelidir ve aşınmaya dayanıklı bir malzemeden üretilmelidir.

Ek olarak, takla barı artık kendisine uygulanan kuvvetleri arka tarafa doğru olduğu gibi ileri yönde uygulandığında da kaldırmak zorunda olacak.

2023 kurallarında başka neler değişecek?

Felipe Massa, Venturi, with his drivers-eye-view helmet camera Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Son dönemde kask içerisine yerleştirilen kameradan yayınlanan görüntüler büyük beğeni görmüştü ve görünüşe göre ilerleyen dönemde daha fazla kask kamerası görüntüsü olacak. FIA, araca eklenebilecek kamera pozisyonunu 6'dan 7'ye çıkardı. Bu kapsamda, yukarıdaki resimde Felipe Massa'nın Formula E kaskında gördüğünüz kamera Formula 1 araçlarında resmi olarak yer alacak ve isteyenler bu kamerayı kullanabilecek.

Minimum araç ağırlığında da değişiklik yapıldı ve 2022 sezon öncesinde kurallarda yer alan 796kg ifadesi yeniden kurallara eklendi. Buna karşı güç ünitesinin minimum ağırlığı, ilişkili boruların bir kısmı artık güç ünitesine dahil olacağı için arttırıldı.

Bu sezon birkaç kez gördüğümüz yakıtın çok soğuk olduğu durumların engellenmesi için yönetmelikler, daha düşük bir sıcaklık eşiğine uyacak şekilde değiştirildi.

Kural maddesi; "Bir araçtaki yakıt, aşağıdakilerin en düşük olanından daha soğuk olmamalıdır: ortam sıcaklığının 10 santigrat derece altında veya araç, takımlar için belirlenmiş garaj alanından ayrıldıktan sonra çalışırken herhangi bir zamanda 10 santigrat (önceden 20'ydi) derece altında olmamalı." şeklinde değiştirildi.

Yakıt yoğunluğu kontrolü ayrıca kullanılan yakıt ile ön onay analizi sırasında alınan rakam arasındaki toleransı %0,25'ten %0,15'e düşürecek ve ikisi arasında performans elde etme kapsamını daha da sınırlandıracaktır.

Ve tüm yakıt depolarında, aşırı basıncı önlemek için bir basınç tahliye valfi takılı olması gerekecek ve yakıt kesesine uygulanan maksimum iç basınç 1,0 barG'yi geçemeyecek.

Ferrari F1-75 exhaust and wastegate pipework Photo by: Giorgio Piola

2023 yılı için kurallara yeni bir madde daha eklendi ve şu madde ile egzoz ve atık borusu kurallarında değişiklik yapıldı: "Tüm atık sıvılarının geçtiği herhangi bir atık borusu/boruları, 1500 mm2'den küçük bir iç kesite sahip olmalıdır ve tüm dış yüzeyler, dış hava akımı üzerinde minimum aerodinamik etkiye sahip olmalıdır."

Son olarak kurallarda, arka fren kanallarında meydana gelebilecek arızaları azaltmak için takımların arka fren kanalı ağzına, herhangi bir şey kaçmasını engelleyecek ince çitler eklemesine izin veren değişiklikler yapıldı.