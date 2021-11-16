Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Giovinazzi: “Para işin içine girdiğinde, F1 acımasız olabiliyor”
Formula 1 Haberler

Red Bull, Mercedes'in hızının nereden geldiğini anlamaya çalışacak

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Red Bull, Mercedes'in arka kanadıyla ilgili tartışmaların devam ettiği bu dönemde, Alman ekibin rakip tanımayan düzlük hızının nereden geldiğini bulmaya çalışacağını açıkladı.

Red Bull, Mercedes'in hızının nereden geldiğini anlamaya çalışacak

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Brezilya GP'de Lewis Hamilton'ın sahip olduğu düzlük hızı, kendisinin sprint yarışına 20. sıradan başlamasına rağmen ana yarışı kazanmasında yardımcı oldu.

Hamilton'ın Red Bull araçları karşısında hız farkı o kadar fazlaydı ki, takım bunun üzerine Mercedes'in maksimum hızı arttıracak bazı zekice yollar bulmuş olabileceğini iddia etti.

Red Bull'un Mercedes'in arka kanadının esnediği konusunda bazı şüpheleri vardı. Max Verstappen, bu şüphelerin ardından cuma günkü sıralamalardan sonra Hamilton'ın arka kanadında bazı incelemeler yaparken görüntülendi. Bu yüzden inceleme altına alınan Verstappen'e 50.000 Euro para cezası verildi.

Red Bull'un Mercedes'in hızı ile alakalı arka kanadını protesto edebileceği iddiaları gündeme gelse de, takım Interlagos'ta bunu yapmamayı tercih etti.

Ancak takım, Brezilya GP hafta sonunda yaşananları daha fazla analiz edeceğini ve veri toplayacağını açıkladı.

Takım Patronu Christian Horner, "Bu yarıştan sonra protesto etmeyeceğiz. Öncelikle hızın nereden geldiğini anlamak önemli."

"Açıkçası burada yeni bir motora sahiplerdi. Monako seviyesinde yere basma gücü kullandılar ve Max'i geçtiği turda aralarındaki hız farkı 30 km/s'e yakındı."

"Bu, anlamamız gereken bir şey. Sporu yönetmek FIA'nın görevi. Bu açıdan onlara, onların testlerine ve incelemelerine güveniyoruz." dedi.

Horner, Verstappen'in Hamilton'la olan mücadelesinde düzlük hızı farkı nedeniyle savunmasız olduğunu kabul etti.

Horner, "Mercedes, yarışılamaz seviyedeydi. Elimizden geldiği kadar büyük bir savunma yapmaya çalıştık. Max elinden geleni yaptı, sert yarıştı ancak şansı yoktu."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing spaks to the media

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing spaks to the media

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

"Meksika ve Austin'de zirveye çıkarken burada düşüş yaşadık. Ancak, yarışın %75'ini lider götürdükten sonra kabullenmesi zordu. Bir sonraki yarış haftaya. O yarışa kadar silkelenip mücadeleye döneceğiz." dedi.

Mercedes'in arka kanadıyla alakalı protesto konusu, Hamilton'ın DRS'deki teknik ihlal nedeniyle diskalifiye edildiği ve pist üstünde Verstappen ile Hamilton arasında yine tartışmalı bir an yaşandığı hafta sonunda geldi.

Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff, bu konuyu daha ileriye götürmenin Red Bull'un elinde olduğunu söylemişti.

Wolff, "Bu sporda, birilerine avantaj sağlamamak önemlidir. Protesto etmek istiyorlarsa, edebilirler. Rakibinin performansı hakkında şüphe duyuyor olmak normal bir şey."

"Bu yüzden ne olumlu ne de olumsuz bir düşüncem yok. Ancak bizim için kesinlikle inişli çıkışlı bir hafta sonu oldu. Bu yüzden kazanmak daha güzel hissettirdi." dedi.

paylaşım
yorumlar
Giovinazzi: “Para işin içine girdiğinde, F1 acımasız olabiliyor”
Önceki haber

Giovinazzi: “Para işin içine girdiğinde, F1 acımasız olabiliyor”
Yorumları görüntüle
Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Giovinazzi: “Para işin içine girdiğinde, F1 acımasız olabiliyor”
Formula 1

Giovinazzi: “Para işin içine girdiğinde, F1 acımasız olabiliyor”

Verstappen: "Dördüncü virajdaki olayı, aşınmış lastikler tetikledi" Brezilya GP
Formula 1

Verstappen: "Dördüncü virajdaki olayı, aşınmış lastikler tetikledi"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Horner: "Max'in dördüncü virajdaki savunması adildi" Brezilya GP
Formula 1

Horner: "Max'in dördüncü virajdaki savunması adildi"

Red Bull, "parmak ısırtan" düzlük hızının ardından Mercedes'in arka kanadını yakından takip edecek Brezilya GP
Formula 1

Red Bull, "parmak ısırtan" düzlük hızının ardından Mercedes'in arka kanadını yakından takip edecek

Horner: "Hamilton, yarın yarışı kazanabilecek tempoya sahip" Brezilya GP
Formula 1

Horner: "Hamilton, yarın yarışı kazanabilecek tempoya sahip"

Son Haberler

Red Bull, Mercedes'in hızının nereden geldiğini anlamaya çalışacak
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Mercedes'in hızının nereden geldiğini anlamaya çalışacak

Giovinazzi: “Para işin içine girdiğinde, F1 acımasız olabiliyor”
Formula 1 Formula 1

Giovinazzi: “Para işin içine girdiğinde, F1 acımasız olabiliyor”

Resmi: Zhou, 2022'de Alfa Romeo ile Formula 1'de yarışacak
Formula 1 Formula 1

Resmi: Zhou, 2022'de Alfa Romeo ile Formula 1'de yarışacak

Resmi: Giovinazzi sene sonunda Alfa Romeo'dan ayrılacak
Formula 1 Formula 1

Resmi: Giovinazzi sene sonunda Alfa Romeo'dan ayrılacak

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.