Red Bull, Mercedes'in hızının nereden geldiğini anlamaya çalışacak

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Brezilya GP'de Lewis Hamilton'ın sahip olduğu düzlük hızı, kendisinin sprint yarışına 20. sıradan başlamasına rağmen ana yarışı kazanmasında yardımcı oldu.

Hamilton'ın Red Bull araçları karşısında hız farkı o kadar fazlaydı ki, takım bunun üzerine Mercedes'in maksimum hızı arttıracak bazı zekice yollar bulmuş olabileceğini iddia etti.

Red Bull'un Mercedes'in arka kanadının esnediği konusunda bazı şüpheleri vardı. Max Verstappen, bu şüphelerin ardından cuma günkü sıralamalardan sonra Hamilton'ın arka kanadında bazı incelemeler yaparken görüntülendi. Bu yüzden inceleme altına alınan Verstappen'e 50.000 Euro para cezası verildi.

Red Bull'un Mercedes'in hızı ile alakalı arka kanadını protesto edebileceği iddiaları gündeme gelse de, takım Interlagos'ta bunu yapmamayı tercih etti.

Ancak takım, Brezilya GP hafta sonunda yaşananları daha fazla analiz edeceğini ve veri toplayacağını açıkladı.

Takım Patronu Christian Horner, "Bu yarıştan sonra protesto etmeyeceğiz. Öncelikle hızın nereden geldiğini anlamak önemli."

"Açıkçası burada yeni bir motora sahiplerdi. Monako seviyesinde yere basma gücü kullandılar ve Max'i geçtiği turda aralarındaki hız farkı 30 km/s'e yakındı."

"Bu, anlamamız gereken bir şey. Sporu yönetmek FIA'nın görevi. Bu açıdan onlara, onların testlerine ve incelemelerine güveniyoruz." dedi.

Horner, Verstappen'in Hamilton'la olan mücadelesinde düzlük hızı farkı nedeniyle savunmasız olduğunu kabul etti.

Horner, "Mercedes, yarışılamaz seviyedeydi. Elimizden geldiği kadar büyük bir savunma yapmaya çalıştık. Max elinden geleni yaptı, sert yarıştı ancak şansı yoktu."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing spaks to the media Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

"Meksika ve Austin'de zirveye çıkarken burada düşüş yaşadık. Ancak, yarışın %75'ini lider götürdükten sonra kabullenmesi zordu. Bir sonraki yarış haftaya. O yarışa kadar silkelenip mücadeleye döneceğiz." dedi.

Mercedes'in arka kanadıyla alakalı protesto konusu, Hamilton'ın DRS'deki teknik ihlal nedeniyle diskalifiye edildiği ve pist üstünde Verstappen ile Hamilton arasında yine tartışmalı bir an yaşandığı hafta sonunda geldi.

Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff, bu konuyu daha ileriye götürmenin Red Bull'un elinde olduğunu söylemişti.

Wolff, "Bu sporda, birilerine avantaj sağlamamak önemlidir. Protesto etmek istiyorlarsa, edebilirler. Rakibinin performansı hakkında şüphe duyuyor olmak normal bir şey."

"Bu yüzden ne olumlu ne de olumsuz bir düşüncem yok. Ancak bizim için kesinlikle inişli çıkışlı bir hafta sonu oldu. Bu yüzden kazanmak daha güzel hissettirdi." dedi.