Giovinazzi: “Para işin içine girdiğinde, F1 acımasız olabiliyor”

İtalyan sürücü, 2022 koltuğunu Çinli sürücü Guanyu Zhou’ya kaptırdı. Bu sezon Formula 2’de mücadele eden Zhou, gelecek sene Alfa Romeo’da Valtteri Bottas’ın takım arkadaşı olacak.

Zhou’nun gelişinin, Çinli sponsorların desteğiyle beraber kolaylaştığı ve Giovinazzi’nin böyle bir bütçeyi karşılayamayacağı biliniyor.

Giovinazzi, kariyeri boyunca kendisine bütçe sağlayabilecek bir desteğe sahip olmadı ve F1 kariyerinin sona erecek olmasından dolayı hayal kırıklığı yaşıyor.

Sosyal medyada bir paylaşım yapan İtalyan sürücü, son F1 yarışına kadar zorlayacağını, ancak ayrılışına katkıda bulunduğuna inandığı bazı faktörlerin inkar edilemeyeceğini söyledi.

Küçük yaşlardayken oyuncak bir Ferrari aracına bindiği bir fotoğrafını paylaşan Giovinazzi, “F1 duygudur, yetenektir, araçlardır, risktir, hızdır. Ancak para işin içine girdiğinde, acımasız olabilir.”

“Beklenmedik bir sonucun, bağlılık sayesinde elde edilen büyük veya küçük zaferlerin sürprizlerine inanıyorum. F1’deki ilk fotoğrafım buysa, sonuncu da çekilmeli.” ifadelerini kullandı.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Zhou’nun getirdiği herhangi bir kısa vadeli sponsorun yanı sıra Alfa Romeo, ilk Çinli F1 sürücüsünün tüm yarışlar için büyük ticari fırsatlar yaratabileceğinden bahsetti.

Motorsport.com’a konuşan takım patronu Frederic Vasseur, “Herkes heyecanlı. Bu sadece Alfa Romeo, Orlen veya başka bir şeyle ilgili değil. Herkesin Çin ile ticari bağlantılar geliştirmeye çalıştığını biliyorsunuz ve bunu yapmanın en iyi yolu da bu.”

“Bu daha çok, potansiyelle ilgili. Bu, 2023/2024’ten daha da hızlı olabilir. Bizim ve satış departmanımız için bu, büyük bir fırsat ve bunun üzerinde çalışmalıyız.” dedi.

F1, kısa bir süre önce sözleşmesini 2025 sonuna kadar uzattığı Çin Grand Prix’sinin geleceğine tamamen bağlı kaldığını belli etmişti.

Giovinazzi’nin geleceği ise henüz net değil, ancak Ferrari genç sürücü akademisinin bir üyesi olarak bir yedek ve test sürücü rolü alabilir ve potansiyel spor araç fırsatlarından yararlanabilir. Ayrıca Formula E de yarışma şansı da olabilir.