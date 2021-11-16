Domenicali, Cidde pistinin zamanında hazır olacağını düşünüyor

Raporlara göre pistin yapımı şu anda bitmekten çok uzak ancak sporun yönetici ekibi, yarışın düzenlenebilmesi için gerekli olan ana unsurların hazır olacağından emin gözüküyor.

Pistin resmi olarak kullanıma uygun olduğunun onaylanması için imza atması gereken F1 Yarış Direktörü Michael Masi, durumu birinci elden incelemek için salı günü Cidde’ye gidecek.

Motorsport.com’a konuşan F1 CEO'su Domenicali ise şu yorumları yaptı: “Biz oraya varana kadar organizatörlerin sabahtan akşama, hatta akşamdan sabaha kadar çalıştığından eminiz.”

“Çok, çok sıkı çalışıyorlar ve yaptıkları yatırımın seviyesini göreceksiniz. Eminim ki önümüzdeki sene harika olacak ama şimdiden bu seneki [yarış] da çok, çok iyi olacak diye düşünüyorum.”

Domenicali, yarışın gerçekleşmesi için gerekli olmayan bazı unsurlarının zamanında hazır olmayabileceğini kabul etti.

Domenicali, “Bu, mümkün ancak öncelik pistin yapımının bitmesi olacak. Ancak onların da ortaya koyacağı gösterinin seviyesini göreceksiniz. Hepsi oldukça heyecanlı, çok fazla iş yapıldı. Yani durum gerçekten iyi.” dedi.

Yeni pistlerdeki tesislerin onaylanmasında ve organizatörlerin F1 standartlarını karşılamalarına yardımcı olmada kilit rol oynayan F1 Sportif Direktörü Steve Nielsen de pistin hazır olacağından emin.

Motorsport.com’a konuşan Nielsen, “Bu iddialı bir proje, harika bir tesis olacak. Evet, zor bir durumdalar ama 7/24 çalışıyorlar ve bunu uzun bir zamandır yapıyorlar. Bu sabah yeni fotoğraflar gördüm ve çok büyük ilerleme kaydetmişlerdi. Fakat yine de yapılacak çok iş var.”

“Bu yüzden, son ana kadar bu durum devam edecek ama bitirmeyi başaracaklar. Yarışı güvenli bir şekilde gerçekleştirmek için gerekli olan her şeye sahip olacağız, bundan eminim.” ifadelerini kullandı.

Yarış Direktörü Masi ise, pazar günkü Brezilya GP'den sonra doğrudan Doha'ya uçtu ve bu hafta sonundaki Katar yarışı öncesi Doha’dan Cidde'ye kısa bir yolculuk yapacak.

Masi, “Geçen hafta da söylediğim gibi, pistin hazır olacağından eminim. Buradan üç saatlik bir uçuş olduğu için oraya gidip bir göz atmak oldukça uygun oldu." dedi.

Ayrıca Masi, orijinal plana göre pistin yapımının geç sonlandığını kabul etti ve "En son oraya gittiğimden beri günden güne, haftadan haftaya gördüğüm ilerleme inanılmazdı ve salı günü gidip durumu görmeyi dört gözle bekliyorum.” diye ekledi.

Jeddah Corniche Circuit 1 / 4 Jeddah Street Circuit overview 2 / 4 Fotoğraf: Uncredited Photo Jeddah Street Circuit overview 3 / 4 Fotoğraf: Uncredited Photo Jeddah Street Circuit, Saudi Arabian GP, F1 4 / 4 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images