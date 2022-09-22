RB18'in hafiflemesi Verstappen için ne kadar büyük bir faktör?

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Red Bull şu anda oldukça dominant görünüyor ve her iki şampiyonada da nihai zafere ulaşması an meselesi ancak işin aslı şu ki, yılın başlarında şampiyonluk mücadelesi başlamadan bitmiş gibi görünüyordu; nitekim takım ilk üç yarışta iki kez yolda kalmış ve Charles Leclerc'in sürücüler şampiyonasında oldukça büyük bir avantaj elde etmesine izin vermişti.

Takımın dayanıklılık sorunları kısa süre içinde çözüme kavuştu, ancak bu kez de Verstappen kendisini beğenmediği bazı araç özelliklerine karşı mücadele ederken buldu, takım arkadaşı Sergio Perez ise araca harika bir şekilde uyum sağlamıştı ve Monako GP'sini kazanmasının ardından ciddi bir şampiyonluk adayı olarak dahil görülüyordu.

Sezon ilerledikçe, hem Red Bull'un, hem de Verstappen'in özellikle Pazar günleri seviye atladıkları bariz bir şekilde ortaya çıktı.

Ferrari F1-75 hala tek turda daha hızlı bir araç gibi görünse de, RB18'in lastik aşınması konusunda kaydettiği ilerleme etkileyiciydi. Bu faktör, Verstappen'in sıralamada geride kaldığı durumlarda tempo kaybetmemesiyle birleşince, ortaya ölümcül bir kombinasyon çıktı.

Ancak Verstappen'e yardımcı olan asıl şey, Hollandalı pilotun araca gelen güncellemelerle birlikte ısınmaya başlaması, aynı güncellemelerin Perez'e ise hiç uymamasıydı -bu değişim, takımın kasıtlı olarak Verstappen'in lehine güncellemeler getirdiğine yönelik tartışmalara da yol açtı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Alessio Morgese

Tüm bu söylentilere rağmen gerçek şu: araç, emekleme döneminde mevcut olmayan ayar pencerelerinin açılmasıyla birlikte Verstappen'in kıvamına geldi.

Son şampiyon için en kritik faktör ise RB18'in ağırlığının azaltılmasıydı, sezon başında 10 kg kadar fazla olduğu düşünülen ağırlığın çoğunu kaybetmek otomatik bir hız avantajı sağladı.

F1'de her 10 kg ağırlığın tur başına 0.3 saniye değerinde olduğu söylenir, bu nedenle kabaca bir tahminle buradan 0.2-0.3 saniye kazanıldığını düşünmek mümkün.

Ağırlığın azaltılmasıyla birlikte rahatlayan Verstappen için daha da önemlisi, aracın ön tarafının keskin olmasını seven bir pilot olarak balastı kontrol edebilmek için birtakım seçeneklere kavuşması anlamına geliyordu.

Aracın arkasına doğru kaydırılan birkaç kilo ekstra ağırlık bile hantal kalan ön yol tutuşunu Verstappen'in arzuladığı seviyeye yaklaştırmak için yeterli olabilirdi.

Monza'da bu konuyla ilgili konuşan Verstappen, "Araç çok kiloluydu ve bu ağırlık yanlış bölgeye kaymıştı, bu yüzden sürekli önden kayma yaşıyor ve ön lastikleri sık sık kilitliyordum."

Red Bull teknik direktörü Pierre Wache de ayarlarda daha agresif olmaya başladıklarını ve bu sayede Verstappen'in avantaj kazandığını belirtti.

Wache, "Sezonun başında ağırlığı hareket ettirme imkanımız yoktu ve bu da araç ayarlarının bir parçasıydı."

"Ancak performans kazandıktan ve aracı ayarlamak kolaylaştıktan sonra işler Max'in lehine gitmeye başladı."

"Bence o her aracı kullanabilir. Şimdi Sergio'nun iyi performans gösterebileceği ve rekabet edebileceği bir araca ihtiyacımız var."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Red Bull Content Pool

Verstappen RB18 ile tamamen uyum içinde olsa da, Perez'in daha rahat etmesine yardımcı olmak için daha fazlasının yapılması gerekiyor.

Durumun analizi Wache için oldukça basit: Perez yol tutuşundan ilk yarışlardaki kadar memnun değil. Ancak işin zor kısmı, aracı yavaşlatmayacak bir çözüm bulmak.

Wache, "[Perez için] ana faktör, aracın kendisi için biraz daha dengeli ve Max için biraz daha az dengeli olduğu yılın başına kıyasla tam tersine gitmesi, bu nedenle güven kaybetmesi."

"Sezon boyunca izlediğimiz gelişim trendi nedeniyle aracın dengesini değiştirmemiz de bunun bir parçası."

"Aracı teorik olarak performans kazanmak için geliştirmeye çalıştığınızda ve aracı yeniden dengelemek için ayarlar açısından sıkışıp kaldığınızda yeni bir yol izlemek her zaman çok zordur."

"O zaman performanstan biraz düşmeniz gerekecek demektir. Doğru dengeyi, istenen dengeyi elde etmek için, normalde daha iyi hale getirmek için biraz performans kaybedeceğinizi söyleyebilirim." dedi.