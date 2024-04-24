Lauda'nın 1976 Nurburgring'de eriyen kaskı "açık arttırmaya" çıkacak
Avusturyalı şampiyon Niki Lauda'nın 1976 Almanya Grand Prix'si sırasında taktığı kask açık arttırmaya çaıkarılacka.
Fotoğraf: Bonhams
Lauda'nın Nürburgring pistinde taktığı ve büyük yangında eriyen kask yakında açık arttırmaya çıkarılacak. Müzayede, sezonun altıncı yarış hafta sonu kapsamında 4 Mayıs'ta Miami'de gerçekleştirilecek.
Müzayede evi Bonhams kaskın fiyatının 50.000 ila 60.000 dolar arasında olmasını bekliyor. Satıştan elde edilecek gelirin bir kısmı Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'e bağışlanacak.
Niki'nun oğlu Lucas Lauda açık artırmayla ilgili olarak şöyle dedi: "Babamın mirasının en çok ihtiyaç duyanlara yardım etmeye devam etmesinden dolayı mutluyuz."
"UNICEF'in dünyanın dört bir yanındaki çocuklara insani yardım sağlama konusunda karşılaştığı zorluklar çok büyük."
"Başkaları için fırsatların iyileştirilmesine küçük bir katkı vermek bile bizi mutlu eder."
Lauda, 1976 Nurburgring yarışında kaza yapmış ve bunun üzerine aracı alev almıştı. Alev topuna dönen araçtan canlı çıkan Lauda'nın yüzünde, başında ve ellerinde büyük yanıklar meydana gelmişti.
Üstelik Lauda'nın akciğeri de bu olayın ardından hasar görmüştü.
Efsane pilot dört gün komada kaldı, ancak kazadan 40 gün sonra Monza'daki İtalya Grand Prix'sinde piste çıktı.
2013 yılında Niki Lauda ve James Hunt arasındaki şampiyonluk mücadelesini konu alan Rush filmi gösterime girdi. Filmde Nurburgring'deki kaza ve Lauda'nın iyileşme süreci konu alınıyor.
Miami'de düzenlenecek müzayedede açık artırmaya sunulacak diğer yarış kaskları arasında Michael Schumacher, Nigel Mansell, Gilles Villeneuve, Alain Prost, Gerhard Berger, Jean Alesi ve Eddie Irvine'in kaskları da yer alıyor.
The burnt helmet of Niki Lauda, Ferrari after his accident
Fotoğraf: Bonhams
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