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Formula 1 Çin GP

Ferrari büyük bir sponsorluk anlaşması imzaladı

Ferrari'nin HP ile uzun vadeli büyük bir sponsorluk anlaşması imzaladığı iddia edildi.

Ezel Tan
Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari, 2025 sezonu için Lewis Hamilton ile anlaştı ve İngiliz pilota gridin en yüksek maaşı olan yaklaşık 100 milyon dolarlık bir ödeme yapması bekleniyor.

Hamilton'ın gelişiyle bazı sponsorların Ferrari'ye geçmesi gayet olası fakat Ferrari'nin buna güvenmesi pek olası değil.

Bu kapsamda yeni sponsorluk görüşmeleri yapan Ferrari, görünüşe bakılırsa ilk anlaşmalarından birisini çoktan yaptı.

Sport Business, kaynaklarına dayandırdığı haberinde Ferrari'nin Hewlett-Packard (HP) ile büyük bir sponsorluk anlaşması imzaladığını yazıyor.

Anlaşmanın değeri, Oracle ve Red Bull Racing arasındaki isim sponsorluğu anlaşmasıyla hemen hemen benzer seviyede olacak.

Oracle, Red Bull ile beş yıl için 500 milyon dolarlık bir anlaşma yapmıştı.

Şu ana kadar HP veya Ferrari'den konuya dair resmi bir açıklama gelmedi. Taraflar böyle bir anlaşma yapsa bile bunun gelecek yıldan önce hayata geçirilmesi mümkün değil çünkü HP halihazırda Mercedes ile işbirliği yapıyor.

 

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Önceki haber Domenicali: "Sürücüler bu kadar çok yarışa katılmak istemiyorsa, yarışmayabilir"

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