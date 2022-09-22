Ferrari: "Bütçe sınırı güncellemeleri yavaşlattı, fikirleri değil"

Haberi dinle

2022 sezonunda takımların geçmiş yıllara göre çok daha farklı gelişim eğrilerini takip ettiğini gördük, bunun en büyük sebebi ise bütçe sınırı nedeniyle yedek parça-yeni parça dengesini sağlama çabası.

Başını Alpine'in çektiği bazı takımlar her yarışa ufak güncellemeler getirmeyi tercih ederken, diğer takımlar ise daha kapsamlı güncellemeleri zamana yayarak getirme yolunu izlemekteler.

Takımlar araç gelişiminde "dur-kalk" yöntemini takip ediyorlarmış gibi görünse de, Ferrari'nin kıdemli performans mühendisi Jock Clear, fabrikalardaki çalışmaların da en az diğer departmanlardaki çalışmalar kadar yoğun olduğunu söylüyor.

Motorsport.com'a konuşan Clear, "Şampiyonanın gidişatının aracı daha fazla geliştirip geliştirmeyeceğinizin üzerinde etkisi var ve yılın sonuna doğru ne kadar harcayabileceğiniz hususunda sahip olduğunuz tavanın yüksekliğini hemen hemen biliyorsunuz."

"Kaçınılmaz olarak, şampiyonadaki durumuuza göre bazı kararlar vermeniz gerekecek -ancak elbette gelişmeyi asla bırakamazsınız."

"[Paranızı] pist üstündeki güncellemelere harcamayı tercih edip etmemek size kalmış; ancak iyi fikirler çok pahalıya mal olmuyor."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Alessio Morgese

"Tüm takımlarda iyi fikirler üreten çok zeki insanlar var, kendilerini piste getirmeseniz bile muhtemelen gelecek sezonun başında etkilerini gösterecekler Onları ne zaman kullanacağınızı siz seçersiniz."

"Bütçe sınırı asla insanların harika fikirler ortaya koymasına engel değil. Fabrikada sürekli yeni fikirler ortaya çıkıyor ve bu oldukça heyecan verici." dedi.

McLaren, enerji maliyetleri krizi nedeniyle yaşanan belirsizlik ortamında güncellemelere geçici olarak ara vermek zorunda kalan takımlardan biriydi -ancak tüm takımlara bütçe sınırını belli oranda aşma imkanı tanıyan bir anlaşmaya varılmasıyla birlikte takım da güncelleme getirmeye başladı.

O dönemde konuşan McLaren takım patronu Andreas Seidl, "Umarım gelişim konusunda el frenini çekmek zorunda kalan tek takım biz değilizdir, çünkü özellikle bütçe sınırı açısından kısıtlamalar yaşıyoruz."

"Ancak günümüzde rüzgar tüneli süresinin daha da kısıtlı olmasıyla ilgili kısıtlamalar da var, bu nedenle rüzgar tüneli sürenizi nasıl kullandığınız konusunda gerçekten çok dikkatli olmanız gerekiyor." dedi.