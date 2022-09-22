Brown: "F1'in ABD'deki başarısı Amerikan bir takım veya pilota bağlı değil"

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Son yıllarda ABD'de büyük bir popülarite yakalayan F1, bu sayede ülkedeki yarış sayısını gelecek sezondan itibaren üçe çıkaracak: Mayıs'ta Miami, Ekim'de Austin ve Kasım'da Las Vegas.

Ancak buna rağmen büyük bir eksiklik söz konusu: 2007 sezonunun ortasında koltuğunu kaybeden Scott Speed'den bu yana F1'de tam zamanlı bir Amerikan pilot yarışmadı -Colton Herta bu kısırlığı bozacak gibiydi, ancak onun da önüne süperlisans engeli çıktı.

Son dönemde ABD'deki varlığını arttıran McLaren'da CEO Zak Brown, Amerikan bir pilotun veya takımın F1'e katılımının faydalı olacağını düşünse bile, okyanus ötesindeki başarılarının tamamen bu iki faktöre bağlı kalacağını düşünmüyor.

Brown, "Bence her ikisinin de gerçekleşmesi harika olur, F1'in [ABD'deki] varlığını daha da genişletir."

"Ancak bugün ikisine de sahip değiliz, buna rağmen F1'in şu anda Amerika'da ne kadar popüler olduğu ortada."

"Bu yüzden bunun gerçekleşmesini çok isterim ama illa ki gerçekleşmesi gerektiğini de düşünmüyorum -çünkü F1, bir Amerikan olsun ya da olmasın çok popüler."

Fans watch under the Hard Rock Stadium cover Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Henüz 22 yaşında olmasına rağmen IndyCar'da yarıştığı dört sezonda yedi zafer elde eden Herta'nın süperlisans puanlarının yetersiz kalması nedeniyle F1'e gidememesi, özellikle IndyCar sürücüleri tarafından yanlış olarak nitelendirildi.

Herta'nın yanı sıra IndyCar takımı Andretti de 2024'ten itibaren gride katılmak için uğraşıyor ancak mevcut takımların çoğunun muhalefetiyle karşılaşıyor.

İlk günden bu yana Andretti'nin gridde yer almasından yana olduğunu gizlemeyen Brown, diğer takımların çoğunun "çok dar görüşlü olduğunu ve sadece kısa vadede kendi çıkarlarına en uygun olanı düşündüklerini" söylüyor.

Brown, "Biz biraz farklı düşünüyoruz. Bence Andretti gibi bir takım sporun büyümesine yardımcı olabilir."

"Ödül parasını paylaşarak kısa vadede kaybedeceğimiz şey bize daha fazla reyting, Kuzey Amerika dışında daha fazla sponsorluk vb. ile geri dönecektir."

"Ancak kendi gelirlerini korumaya çalışan ve büyük resmi görmeyen bir avuç takım var." dedi.