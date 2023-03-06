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Ocon: "Bugün her şey ters gitti"

Esteban Ocon, Bahreyn Grand Prix'sinde farklı ihlallerden dolayı üç ayrı ceza aldı.

Zeynep Taş
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Ocon: "Bugün her şey ters gitti"
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Yarışa 9. sıradan başlayan Ocon, ilk turda Valtteri Bottas ve Lando Norris'e karşı sıra kaybederek 11. sıraya geriledi. 4. virajda ise Nico Hulkenberg, Fransız pilota arkadan temas etti.

Ardından Ocon, griddeki yanlış pozisyonu sebebiyle 5 saniye ceza aldı. Cezasını çekmek için pite girdi ancak Alpine mekanikerlerinin direkt olarak araca müdahale etmesiyle cezasını çekemedi ve bu yüzden 10 saniye ceza aldı. 

Yarışın ilerleyen turlarında Ocon, pit şeridinde hızlı olması sebebiyle 5 saniye ceza daha aldı.

Fransız pilotun yarışı ise 43. turda sona erdi.

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Hayal kırıklığına uğrayan Ocon, "Bugünün kötü gitmesine oldukça şaşırdım." 

"Bu konularda genellikle oldukça iyiyizdir. Pit stop, gridde doğru yerde durma gibi şeylerin üzerinde çok çaba harcıyoruz, bugün her şey kesinlikle ters gitti."

"Puanları kazanma yolunda ilerliyorduk. Bu kaçırılmış bir fırsat ama durum bu."

"Geçmişte hiç böyle olmamıştı, bu yüzden böyle olmasına biraz şaşırdım. Ancak durumu analiz edeceğiz ve daha güçlü bir şekilde geri döneceğiz." dedi.

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