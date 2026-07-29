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Formula 1 Macaristan GP

Sainz, yaz arasını 'gelenek' haline gelen Balear Adaları'nda geçirecek

Carlos Sainz, Formula 1 yaz arasını ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Balear Adaları'nda dinlenerek ve antrenman yaparak geçireceğini açıkladı.

Lydia Mee Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Macaristan Grand Prix'sini galibiyete ulaşan McLaren pilotu Lando Norris'in iki tur gerisinde 18. sırada tamamladı. Sainz'ın yarışı, tur bindirilirken Oscar Piastri ile yaşadığı temasın ardından daha da zorlaştı. Bu temas McLaren pilotunun yarışını da olumsuz etkilerken, Sainz'a 5 saniye zaman cezası verildi.

31 yaşındaki pilot, yaz arasına şampiyonada 6 puanla 15. sırada giriyor. Williams takım arkadaşı Alex Albon ise 5 puanla 16. basamakta yer alıyor. Grove merkezli ekip ise Macaristan Grand Prix'sinin ardından takımlar şampiyonasında 9. sıraya geriledi.

The Fast And The Curious podcast'ine konuşan Sainz, yaz tatilini her zamanki gibi Balear Adaları'nda geçireceğini belirterek şunları söyledi: "Yazlarımı genellikle Balear Adaları'nda geçiriyorum. Zamanımın büyük bölümünü Mallorca'da geçireceğim. Yaz aylarında ailemin evi Mallorca'da oluyor."

"Bütün ailem yaklaşık bir ay boyunca orada kalıyor. Oraya yerleşiyorlar ve ben de birkaç haftalığına yanlarına gidip sevdiğim insanlarla vakit geçiriyorum."

"Bazen arkadaş grubum tatilin sonlarına doğru geliyor ve Zandvoort'a gitmeden önce küçük bir antrenman kampı yapıyoruz."

"Ardından tekneyle Ibiza ve Menorca'ya geçiyorum. Adalardaki diğer arkadaşlarımı ziyaret ediyorum. Açıkçası bunu 30 yıldır yapıyorum ve yazlarımın tamamı böyle geçiyor."

Formula 1 sezonu, yaz arasının ardından Zandvoort'ta düzenlenecek Hollanda Grand Prix'si ile yeniden başlayacak.

Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

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