Domenicali doğruladı: 2026 F1 sezonu Las Vegas'ta sona ermeyecek

Formula 1, 2026 Bahreyn Grand Prix'sini Malezya'ya taşıyarak Orta Doğu'da devam eden çatışmaların oluşturduğu sorunlardan birini çözmeyi başarmıştı.

Ancak sezonun kapanış bölümünü oluşturan üçlü yarış serisinin ardından yer alan Katar ve Abu Dabi Grand Prix'leriyle ilgili belirsizlik sürüyor. Orta Doğu'daki güvenlik durumu hâlâ istikrara kavuşmuş değil. Dünya Dayanıklılık Şampiyonası da kısa süre önce sezon finalini Avrupa'da yapacağını açıklayarak ekim sonu ve kasım başında düzenlenmesi planlanan Katar ve Bahreyn yarışlarını iptal etmişti.

Domenicali, Motorsport.com dahil seçili basın kuruluşlarına yaptığı açıklamada, Formula 1'in karar vermek için mümkün olan en uzun süreyi bekleyeceğini söyledi.

"Sezonun son bölümüyle ilgili olarak diğer şampiyonalarla sürekli temas halindeyiz."

"Örneğin WEC, yıl sonunda Orta Doğu'ya gitmeyeceğini ve sezonu Avrupa'da tamamlayacağını açıkladı. Bizim yaklaşımımız ise durumun nasıl gelişeceğini görmek için mümkün olan en uzun süreyi beklemek."

"Kararı doğru zamanda vereceğiz. Bu da eylül ayının ortasından önce olmayacak. Dolayısıyla şu an için Katar ve Abu Dabi yarışları takvimde yer almaya devam ediyor."

"Bu arada her iki yarış da tamamen tükendi. Bu, sporumuzun dünyanın yaşadığı sorunlara rağmen ne kadar büyüdüğünün inanılmaz bir göstergesi."

"Ancak eğer eylül ortasına kadar durum beklediğimiz gibi netleşmezse kararımızı vereceğiz. Şunu da doğrulayabilirim ki, eğer Orta Doğu'da yarışmamız mümkün olmazsa sezonu Avrupa'da tamamlayacağız. Başka bir bölgeye gitmeyeceğiz."

"Masada bazı seçenekler var ancak şu anda bunlar hakkında söz vermek ya da önceden açıklama yapmak doğru olmaz."

"Bunun yaşanmasını gerçekten istemiyorum, ancak şartlar Orta Doğu'da yarışmamıza izin vermezse şampiyonayı Avrupa'da bitireceğiz."

Padokta, Austin'deki COTA'da ikinci bir yarış ya da Las Vegas'ta üst üste iki hafta sonu yarış düzenlenebileceğine dair iddialar gündeme gelmişti.

Bu seçenekler lojistik açıdan mantıklı görünse de, Las Vegas Grand Prix'sinden sonraki haftanın ABD'deki Şükran Günü tatiline denk gelmesi önemli bir engel oluşturuyor. Bu dönemde Ulusal Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) yoğun maç takvimi bulunurken, Los Angeles ve Dallas'taki karşılaşmalar da dahil olmak üzere 25-27 Kasım tarihleri arasında beş NFL maçı oynanacak.

Öte yandan Formula 1, organizatörlüğünü de üstlendiği Las Vegas Grand Prix'sini büyük bir başarı olarak göstermeye devam etse de etkinlik hâlâ VIP ağırlama alanları ile genel seyirci kapasitesi arasındaki dengeyi oturtmaya çalışıyor. 2023'teki ilk organizasyon, yerel paydaşlarla yaşanan anlaşmazlıklar ve beklenen ilginin altında kalan VIP alanları nedeniyle eleştirilmişti.

Ayrıca Formula 1'in sahibi Liberty Media, bu ay 2023 yılında ilk antrenman seansının pistte yapılan acil onarım çalışmaları nedeniyle ertelenmesinin ardından tribünlerden çıkarılan seyircilerin açtığı toplu davayı sonlandırmak için 3 milyon dolarlık uzlaşma ödemesini kabul etti.

Sezon finali Avrupa'ya taşınırsa en güçlü adayın Imola olduğu belirtiliyor. Domenicali, Avrupa'daki hava koşullarının sanıldığı kadar sorun yaratmayacağını savundu.

"O dönemde, yani aralık ayının başındaki Avrupa sıcaklıklarına baktığınızda, yarış yaptığımız dönemde Las Vegas'ın ortalama sıcaklığından daha soğuk olmadığını görebiliyorsunuz."

"İklim değişikliğinin etkilerini düşündüğümüzde artık hava koşulları konusunda hiçbir kesinlik yok."

"Kesin olarak söyleyebilirim ki ABD'de başka bir yarış yapmayacağız. Las Vegas'ta iki yarış düzenleme ihtimali vardı ancak orada büyümekte olan organizasyonun değerini düşürmek istemiyoruz."

"Ayrıca yılın o döneminde NFL ile rekabet ettiğimizi de unutmamamız gerekiyor. ABD'de çok büyük bir spor organizasyonundan bahsediyoruz ve kendimizi onunla doğrudan karşı karşıya getirecek bir durum oluşturmak istemiyoruz."

"Bunun yanında yurt dışından Birleşik Krallık'a dönen ekipmanlarla ilgili Brexit kaynaklı gümrük işlemlerini de tamamlamamız gerekiyor. Bu nedenle elimizdeki tek seçenek aynı zaman dilimi içinde sezonu Avrupa'da bitirmek."

"Umarım kar yağışıyla karşılaşmayız. Geçmişte Nürburgring'de yarışırken kısa süreli kar yağışları görmüş, ardından bunların yağmura dönüştüğüne de şahit olmuştuk. Ancak hava koşullarının aralık ayının başında Avrupa'da yarış yapmamıza izin vereceğini düşünüyorum."

Imola is a likely candidate to host the season finale – besides the possibility of snow, there will be divided loyalties for the Ferrari fans given that an Italian driving a Mercedes has become a championship contender... Photo by: Getty Images