Mekies: "Arka kanatla ilgili sorunlarımızı giderdik"

Red Bull, Avusturya ve Britanya Grand Prix'lerinde yaşanan arka kanat sorunlarının ardından rafa kaldırdığı Macarena arka kanat tasarımını Macaristan Grand Prix'sinde yeniden kullanmaya hazırlanıyor.

Milton Keynes merkezli ekip, ilk olarak Ferrari'nin geliştirdiği döner yapılı arka kanat konseptine kendi yorumunu getirerek RB22'de kullanmaya başlamıştı.

Ancak Max Verstappen, hem Avusturya hem de Britanya Grand Prix'sinde yüksek hızda yaşadığı iki ayrı arka kanat arızasının ardından tasarımı sert sözlerle eleştirmişti.

Silverstone'daki ikinci arızanın ardından Hollandalı pilot, söz konusu arka kanadı "son derece tehlikeli" olarak nitelendirmişti.

Bunun üzerine Red Bull, geçtiğimiz hafta sonu Spa-Francorchamps'ta daha eski ve geleneksel bir arka kanat tasarımına geri dönmüştü.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Belçika Grand Prix'sinin ardından konuşan Red Bull Takım Patronu Laurent Mekies, yaşanan sorunların tamamen mekanik kaynaklı olduğunu doğruladı.

"Sorun tamamen mekanikti ve aslında birbirinden farklı iki ayrı mekanik problem yaşadık."

"Budapeşte için çözümümüz hazır."

Takımın teknik direktörü Pierre Waché de Belçika hafta sonunda yaptığı açıklamada, sorunun Silverstone'daki kazanın ardından tespit edildiğini söylemişti.

"Silverstone'daki olaydan sonra fark ettiğimiz mekanik bir problemdi."

"Sorunu giderdik."

"Aracı piste çıkarmadan önce sistemin tamamen sorunsuz olduğundan emin olmaya çalışıyoruz."

"Her şey planlandığı gibi giderse Budapeşte için hazır olacak."