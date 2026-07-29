BMW, Toprak’ın peşini bırakmıyor: WorldSBK’de kapı sonuna kadar açık

BMW ile geçirdiği iki sezonda üst üste iki Dünya Superbike şampiyonluğu kazanarak tarih yazan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, radikal bir kararla MotoGP’ye geçiş yapmış ve Pramac Yamaha koltuğuna oturmuştu. Sezonun ilk bölümünde Michelin lastiklerine uyum sağlamakta zorlanan ve zaman zaman motivasyon kaybı yaşadığını kabul eden temsilcimiz, buna rağmen MotoGP’de sıkı çalımaya devam ediyor. Ancak eski takımı BMW, Toprak’ın peşini bırakmaya niyetli değil.

Speedweek’te yer alan habere göre, BMW’nin üst düzey yöneticileri Toprak Razgatlıoğlu’nun menajerlik ekibiyle iletişim kanallarını yeniden açmak için büyük bir çaba sarf ediyor. Alman markasının temel amacı, Toprak’ın Superbike padoğuna dönmeyi düşünmesi halinde masadaki ilk ve en güçlü seçenek konumunda yer almak.

Toprak Razgatlıoğlu, BMW Motorrad Fotoğraf: WorldSBK.com

Toprak’ın ayrılığının ardından bu yıl WSBK'de üreticiler sıralamasında üçüncü sıraya gerileyen BMW, ciddi bir performans kaybı yaşadı. Takımın lider pilot konumundaki Miguel Oliveira şampiyonada ancak 10. sırada yer alabilirken, Ducati cephesinde Nicolo Bulega bu sezon neredeyse tüm yarışları kazanarak seride tam üstünlük sergiledi.

MotoGP’deki çaylak sezonunu bir hazırlık ve alışma yılı olarak gören temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu içinse asıl kırılma noktası 2027 sezonu olacak. 2027’de MotoGP'de Michelin dönemi sona erecek ve Pirelli lastiklerine geçiş yapılacak.

Bu sezon Michelin lastiklerde zorlanan temsilcimiz, WorldSBK günlerinden çok iyi bildiği ve performansını en iyi yansıttığı Pirelli lastiklerinin karakteristik özelliklerine son derece hâkim. Ayrıca sıralı 4 silindirli motordan V4 mimarisine geçerek 2026'yı bir geçiş yılı olarak değerlendiren Yamaha'nın, 2027'deki 850cc kural döneminde çok daha rekabetçi olması bekleniyor.

Toprak Razgatlıoğlu, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

WSBK’deki başarılarının ardından MotoGP’ye geçen Toprak Razgatlıoğlu, alışma sürecini sancılı geçirse de şampiyonluk hedefinde geri adım atmayacak. Ancak Grand Prix yarışlarından ayrılmak istediği gün, WorldSBK padoğuna geri dönebileceği kapı BMW tarafından ardına kadar açık tutuluyor.