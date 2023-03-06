Albon: "Aston Martin'in ardından en çok gelişen takım Williams"

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Sezon öncesi birçok kişi ve takım tarafından sonuncu olacağı düşünülen Williams, tüm bu beklentilere rağmen Bahreyn'de oldukça iyi bir hafta sonunu geride bıraktı.

Sıralama turlarında Albon ile ikinci bölüme kalan, çaylak Logan Sargeant ile de 16. olsa dahi ikinci bölüme epey yaklaşan takım, yarışta da oldukça iyi göründü.

Startta hem Albon hem Sargeant üç sıra kazandılar ve Red Bull dışında ilk iki bölümü yumuşak lastikle gidebilen tek takım olmanın da faydasını görerek sırasıyla 10. ve 12. oldular.

Böylece geçen yıl sadece beş yarışta puan alabilen takım, bu yıl henüz ilk yarışta puanla tanıştı.

Yarışın ardından konuşan Albon, podyuma çıkan Aston Martin'e göre biraz göz ardı edilseler bile en çok gelişen ikinci takım olduklarını söylüyor.

Albon, "Bugün düşük yere basma gücüyle yarıştığımız için yarış zorluydu, bu koşullar altında dahi hızlı olduğumuz için çok gurur duyduğumu söylemeliyim."

"Eminim herkes şu anda podyumdaki Aston Martin'lere bakıp ne kadar büyük bir adım attıklarını düşünüyordur, ama en çok adım atan ikinci takım biziz. Geçen yıldan bu yıla, yani 12 ay öncesine baktığınızda, harika bir iş çıkardığımızı söylemeliyim."

"Elbette dayanıklılık sorunu yaşamadık, bu da yardımcı oldu. Yine de ilk yarışımızda puan aldık."

"Dediğim gibi, hafta sonu boyunca düşük yere basma gücüyle yarıştık. İki araçta da bir şeyler denedik. Fena değildi, işleri zorlaştırıyordu ama düzlük hızımız vardı ve çok hızlı bir araca sahip olacağımızı biliyorduk. Bunu daha önce geçen yıl birkaç yarışta görmüştük."

"Son 10 turun geçen yılki her yarışta yaşandığını hissettim. Yeni bir şey yok."

Testlerin ardından yine en yavaş takım olduklarını söyleyen Albon, ilk yarıştan sonra ise düzenli olarak puan almaya başlayacaklarına inanıyor.

Albon, "Artık her hafta sonu puan alabileceğimizi düşünüyorum. Bu hafta sonuna gelirken böyle demezdim ama artık kim bilir?"

"Açıkçası yarışa daha yukarıda başlamalıydık, böylece yarışımız çok daha kolay hale gelebilirdi, yine de ilerleme kaydettik."

"Aşırı iyimser olmak istemiyorum ama diğer taraftan da önümüzdeki birkaç yarış için bizi gerçekten ileriye götürebilecek bazı şeylere sahip olduğumuzu biliyorum."

"Şimdi zayıf yönlerimizin üstüne gitmeliyiz, asıl önemli olan bu. Yere basma gücü seviyesi açısından nerede avantajlı olduğumuzu biliyoruz. Çoğu insana göre farklı bir karakteristiğe sahibiz, düzlüklerde iyiyiz, virajlarda daha az hızlıyız.

"Halen bazı karakteristik sorunları çözmemiz gerekiyor, bu muhtemelen biraz zaman alacak. Ancak şimdilik, kısa vadede, nereleri geliştirebileceğimizi biliyoruz. Hızlı ve istikrarlıyız." dedi.