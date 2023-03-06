Shovlin: "Cidde'de daha iyi olmaya çalışacağız"

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Mercedes, büyük umutlarla başladığı 2023 sezonunun ilk yarışında, ilk dördün dışında kaldı ve takımın performansı herkese geçen yılı hatırlattı.

Şu anda Red Bull ve Ferrari'nin dışında Aston Martin de Mercedes'in önünde görünüyor. Hal böyle olunca takım içerisinde büyük bir hayal kırıklığı hakim.

Şef pist üstü mühendisi Andrew Shovlin, yarışın ardından yaptığı kısa değerlendirmede hayal kırıklığını dile getirdi ancak pes etmeyeceklerine vurgu yaptı.

Shovlin, "Çok zor bir Pazar günüydü; Red Bull ile aramızdaki fark çok büyük. Ayrıca Aston Martin ve Ferrari de önümüzde."

"Yapmamız gereken çok iş var. Gelişim yolu bulmak adına net bir plan hazırlamamız gerekiyor."

"Yol tutuşumuzun pek iyi olmadığı ve bu pistte lastik aşınmasının çok yüksek olduğu göz önüne alındığında, sürücülerimiz zorlamak adına yapabileceği hiçbir şey yoktu."

George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Yine de takımın kenetlenişini ve sürücülerin birlikte ne kadar iyi çalıştığını görmek cesaret verici."

"Bu sezona yine geriden başlıyoruz ve bunun takımımız için kabul edilebilir bir durum olmadığı konusunda hepimiz çok açığız."

"Suudi Arabistan yarışı öncesinde, yeniden toparlanmak ve gelişmek için birkaç günümüz olacak."

"Bir sonraki yarışın bu hafta sonundan daha iyi olmasını sağlamak için birlikte çok çalışacağız." dedi.

Takım patronu Toto Wolff'un görüşleri de çok farklı değil.

"Bizim için hiç iyi bir gün değildi. Her anlamda hız eksikliği yaşıyoruz. Aston Martin'ler çok hızlı ve Red Bull farklı bir gezegende."

"Bu kadar önde olmaları canımı yakıyor; bu bana herkesi bir saniye geride bıraktığımız en iyi yıllarımızı hatırlatıyor."

"Yine de bu takımda havlu atacak kimse yok. Daha önce hiç yapmadığımız kadar çalışmalıyız. Bunu yapabiliriz."