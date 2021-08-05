McLaren'ın Macaristan GP bumerang kanat güncellemesi

Rakip takımların çoğu büyük ölçüde mevcut araçlarındaki gelişimi noktalayıp 2022 aracına odaklansa da, McLaren yaz tatilinden önce aracına güncelleme getirmeye devam etti.

Takım muhtemelen en son büyük güncellemesini Hungaroring'e getirdi. Bundan sonraki güncellemeler muhtemelen gelecek seneki aracın gelişimini olumsuz etkilemeden getirilecek küçük iyileştirmeler olacaktır.

McLaren MCL35M bargeboard kıyaslaması Fotoğraf: Giorgio Piola

McLaren'ın Macaristan GP güncellemesi kapsamında bargeboard bölümünde değişiklikler vardı ve orada bumerang kanatta ve aşağı yönlü kanatçıklarda değişiklik yapıldı. Bu bölümdeki her iki değişiklik, o bölümdeki hava akışı karakterini değiştirecek türdeydi.

Üstteki fotoğrafta, üstte yer alan eski, altta yer alan araç ise yeni tasarıma sahip. Yapılan değişiklik kapsamında bumerang kanat tamamen değiştirildi. Kırmızı ok ile gösterilen bumerang kanat çok daha ileriden başlarken mavi ok ile gösterilen alttaki parçanın yerini aldı.

Böylece bu bölümde daha kalın bir bumerang kanat profili kullanıldı ve yeşil ok ile gösterilen kanatçıklarda da değişiklik yapıldı. Bumerang kanat çok daha aşağıdan uzandığı için yeşil ok ile gösterilen dikey kanatçıklar da kısalmış oldu.

Bumerang kanadın yeniden konumlandırılması, ana dikey bargeboard öğesinin tüy benzeri üst kenarını farklı bir akış şemasına maruz bırakabilir ve potansiyellerinin açığa çıkmasına yardımcı olabilir veya bu bölüm, takımın daha fazla optimizasyon yapmayı hedeflediği bir bölüm haline gelmiş olabilir.

Bu arada, McLaren'ın bu sene bu tür yüzeylerde çok fazla metal kullanması dikkat çekici noktalardan birisi. Takım, bargeboard bölümünde yer alan çok sayıda kanatçığın gereğinden fazla esneyerek performans kaybına neden olmasını engellemek için, metal parçalarla bu bölümü sağlamlaştırıyor.

Baskı altında sakin kalmak

McLaren ayrıca Hungaroring'de soğutma açısından hangi çözümün daha çok işe yaradığını görmeye çalıştı. Yüksek pist sıcaklığı ve düşük hızlı virajlar her zaman, motor performansı ve aerodinamik performans arasında denge bulmayı gerektirir.

McLaren pilotları antrenman seanslarında farklı soğutma çözümleriyle arka arkaya testler yaptılar. Bir tarafta bu sene başında hazırlanan en geniş soğutma çıkışı yer alırken (sol), diğer tarafta bu seneki motor parametrelerine göre yeniden hazırlanan daha küçük soğutma çıkışı kullanıldı.

Yapılan testlerin ardından takım, sıralama ve yarış için motor kapağının arkasında daha dar olan soğutma çıkışını tercih etti ancak bunun için her iki aracın kokpitinin yanlarına soğutma çıkışları eklendiği için bir miktar aerodinamik performanstan feragat edildi.

McLaren MCL35M kokpit soğutma ızgaraları