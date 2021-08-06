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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Ferrari: “Sainz’ın Macaristan GP’de stratejiyi sorgulaması iyi bir şey”

Yardımcı Editör:
Jon Noble
Çeviren:
Selin Elif Köse

Mattia Binotto, pazar günkü Macaristan Grand Prix’sinde Carlos Sainz’ın stratejiyi sorgulamasında sorun görmediğini belirtirken, tartışmanın iki taraflı olmasının aralarındaki iyi iletişimi gösterdiğini söyledi.

Ferrari: “Sainz’ın Macaristan GP’de stratejiyi sorgulaması iyi bir şey”

Sainz, sıralama turlarında yaptığı kaza sonrasında Budapeşte’deki yarışta 14. sıradan start avdı ve ilk virajda yaşanan kazalar sonucunda 6. sıraya kadar yükseldi.

Fakat Ferrari pilotu, Yuki Tsunoda’nın arkasında zorlanıyordu ve arkasındaki araçlar erken pit stratejisiyle öne geçmek için pit stop yapmaya başlamıştı ve bu nedenle Ferrari, Sainz’ı da çağırdı.

Ancak İspanyol pilot, o an yeterli hıza sahip olduğunu ve pistte kalması gerektiğini söyledi. Takımı da buna izin verdi.

Tsunoda, kısa bir süre sonra pite girdi ve bu, Sainz’a temiz havada sürme fırsatı verdi. Böylece Sainz, aradaki farkı kapadı ve geç pit stratejisiyle, AlphaTauri pilotuna ek olarak Williams’tan Nicholas Latifi’nin de önüne geçti.

Ferrari pilotu, yarışı 4. sırada tamamlasa da ikinci sırada finiş gören Sebastian Vettel’in diskalifiye olmasıyla üçüncülüğe yükselmiş oldu.

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Yarışın ardından Sainz’ın takımın stratejisini sorgulaması konusunda endişe duyup duymadığı sorulduğunda Ferrari takım patronu Binotto stratejide “yanlış olmadığını” söylese de Sainz’ın düşüncelerini ifade etmesinin iyi bir şey olduğunu dile getirdi.

Binotto, “Birlikte aldığımız kararlar var. Takım radyosundan açık bir tartışma yürüterek, bazı koşullarda doğru kararı verdiğimizden emin oluyoruz. Bu, bizim olaylara yaklaşım şeklimiz."

“Bence her zaman iyi stratejilerimiz vardı. Bu, stratejistlerin yanı sıra pilotlarımızın da katkılarıyla oldu çünkü aracı onlar sürüyor ve pist koşullarını biliyorlar.”

“Bence bu yanlış değildi çünkü son kararı stratejistlerimiz verdi. Sürücümüz, pist üzerinden edindiği izlenimi aktardı, bunu simülasyon modellerimizde inceledik ve sonuç olarak bunun doğru olacağına karar verdik.”

“Bu yüzden genel anlamda iletişim açısından mutluyum. Ayrıca bu, takımın düzgün bir şekilde çalıştığını gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Sainz ise radyo üzerinden bu tarz tartışmalar yapmanın  Ferrari’yi daha iyi anlama ve öğrenmesi için gerekli olan “doğal sürecinin” bir parçası olduğunu hissediyor.

İspanyol pilot, “O noktada, ne takımım ne de ben geç pit stratejisinde diğer iki pilota kıyasla bu kadar hızlı olabileceğimi düşünmüyorduk."

“Ekstra bir tur atarak onlara çok hızlı olabileceğimi göstermek istedim. Bence ekstra bir tur yaparak doğru kararı verdik. Takım bana bu konuda katıldı ve neticede doğru şeyi yapmış olduk.”

“Geç pit stratejisinde, çok iyi bir tempo yakalayarak iki pilotu geçtik. Bu yüzden, birlikte öğrenmeye devam ettiğimiz için mutluyum.”

“Bu takımla daha çok yarışa çıktıkça gelişen bir şey. Sadece daha güçlü bir hale geleceğiz ve birbirimizi daha iyi tanıdığımızda, yüksek seviyede performans göstermek kolaylaşacak.” dedi.

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Steiner, Ralf'in Mick tepkisine yanıt verdi

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Steiner, Ralf'in Mick tepkisine yanıt verdi
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