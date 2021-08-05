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Formula 1 Haberler

Honda, FIA'nın teknik direktifiyle yavaşladığını yalanladı

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Honda, geçtiğimiz ay kendilerine FIA tarafından gönderilen gizli bir teknik direktifle yavaşlatıldığını belirten iddiaları yalanladı.

Honda, FIA'nın teknik direktifiyle yavaşladığını yalanladı

Honda'nın Fransa Grand Prix'sinde 2. motoruna geçmesiyle birlikte 15 beygirlik bir avantaj yakaladığı öne sürülmüş ve Mercedes, düzlüklerde 0.2-0.3sn kaybettiklerini belirtmişti. 

Performans güncellemelerinin yasak olduğu bu sezonda Honda'nın güç kazanımı, dayanıklılık güncellemeleriyle motorun daha uzun süre tam güçte kullanabilmesine bağlanmıştı. 

Honda ise Fransa'dan itibaren daha hızlı olmalarını enerji kullanımı ve enerji yönetimi alanındaki gelişimlerine bağlamıştı.

Honda, ayrıca diğer takımların kendi güncellemelerini görebildiğini ve kendilerine performans kazandıracak herhangi bir güncellemenin veto edilebileceğini belirterek; 15 beygir kazandıklarını yalanlamıştı. 

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Ancak Alman medya organı AMuS, geçtiğimiz günlerde FIA tarafından Honda'nın enerji kullanımına yönelik gizli bir teknik direktif yollandığını ve Japon üreticinin ERS'yi kullanma ve yönetme şekliyle alakalı düzeltmelere gidildiğini öne sürdü. 

AMuS, Mercedes'in bunu Britanya'da anladığını ve "Mercedes kampının konuşmalarından Honda'ya bir teknik direktif yollandığının anlaşılabildiğini" iddia etti.   

Bu direktifin Honda'ya geçtiğimiz ay yollandığı ancak Mercedes'in bunu Silverstone'da fark ettiği öne sürülmekteydi.

Tıpkı 2019 Ferrari yakıt akış sensörü olayında olduğu gibi, motorda yapılan düzeltmeler gizli tutulmaya çalışılıyor. 

Öte yandan, Ferrari ve Red Bull da Mercedes'in hava emme odasını sistematik bir şekilde soğutarak kısa süreli performans kazandığını iddia ediyor ve Mercedes'in son zamanlardaki sıralama turları temposundaki artışı buna bağlıyordu. 

Hava emme odasını soğutmanın sıralama turlarının yanı sıra yarış startlarında da performans kazandırdığı biliniyor. Lewis Hamilton'ın Britanya Grand Prix'sinin ilk turunda Copse Virajı'nın öncesindeki büyük güç avantajının da buradan geldiği öne sürülmekteydi. 

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Honda'nın yeni teknik direktifle yavaşlamış olabileceğine dair iddialar arttı ancak RacingNews365.com tarafından bu iddiaların doğru olup olmadığı sorulan Honda, bu teknik direktifle yavaşladığını öne süren iddiaları yalanladı. 

Bu teknik direktifin gizli olduğu ve sadece Honda'ya gönderildiği düşünülüyor. Ancak Honda, bir takıma teknik direktif gönderilmesi durumunda bu direktiflerin bütün takımlara gönderildiğinin altını çizdi ve direktifin gizli olmadığını belirtti. 

Bu da neden bu tarz direktiflerin gönderildiğinin uzun süre gizli kalamadığını vurguluyor olabilir. AMuS da bu iddiaları Mercedes cephesinden anladığını belirmişti.  

Motor gücünün önemli olduğu Spa yarışı öncesinde Mercedes ve Honda motorları hakkında daha çok gelişme yaşanabilir. Dr. Helmut Marko da yaşananları takipte kalacaklarını belirtmişti. 

Honda logoları

Honda logoları

Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images

 

 

 

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