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Formula 1 / Son dakika

McLaren'in "kırılgan" işletmesi, F1 gelişimini erteliyor

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McLaren'in "kırılgan" işletmesi, F1 gelişimini erteliyor
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Çeviren: Efe Kahya, Editör

McLaren, daha önceki "kırılgan" işletme modelinin, eğer yeni bir yatırımcı bulmasalardı, Formula 1 takımının gelişimini risk altına alacağına inandığını söyledi.

Woking merkezli şirket, geçtiğimiz hafta sonu 185 milyon poundluk bir Amerikan konsorsiyumun şirketin bir kısmını alacağını açıkladı. 

MSP Sports Capital önderliğindeki yatırım grubunun, McLaren F1 takımının %15'lik kısmını alacağını açıklandı ve bu mülkiyetin 2022'ye kadar %33 seviyesine çıkması planlanıyor.

Bu nakit akışı sayesinde McLaren, yeni rüzgar tüneli ve yeni simülatör gibi büyük projelerin üzerinde yeniden çalışmaya başlayacak, bunun yanında F1 operasyonunun fonlaması konusunda McLaren Grubu'nun yaşadığı para kaygılarının azalmasına yardımcı olacak. 

Yönetim kurulu başkanı Paul Walsh, McLaren'in bir önceki işletme modeli olan hem otomotivin hem de yarış kısmının aynı anda desteklenmesi modelinin ideal olmadığını söyledi - ki bu sebeple F1 takımı için ayrı bir mülkiyet elde edilmesi gelişim için en doğru yöntem.

Daha çok yeni yatırımcı aramanın arkasındaki nedenleri açıklayan Walsh şunları söyledi: "Bence McLaren kırılgan bir işletme modeline sahipti, çünkü esasen otomotivden gelen para akışı yarışlara aktarılıyordu."

"Ve normal olarak hedefler ile başarı kriteri kesinlikle farklıdır. Otomotiv bölümünün para akışı hisse başına olmasını gerektiriyor ve bence yarış takımı daha çok sermaye kazancı üzerinden ilerliyor. Bu sebeple, ortada tamamen iki farklı durum bulunmakta."

"Bence bunu her durumda yapmamız lazımdı. Ancak pek çok şirketin başına geldiği gibi, pandeminin fırsatçı davrandığını söylemek mümkün. Bu sebeple bunu yapmak için oldukça büyük bir aciliyete sahiptik."

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Walsh, McLaren'in F1'deki geleceğinin, gerekli yatırım bulunmadığı durumda şüphe altında olmayacağı konusunda net konuştu, ancak Walsh'a göre böyle bir durumda takımın bütçesinde kesintiye gidilebilirdi - ki bu da takımın gridin arkalarına düşme ihtimalini ortaya çıkarması anlamına geliyor. 

"Eğer pandeminin yarattığı etkiye dönüp bakarsak, fabrikamız kapatıldığı için araç üretmeyi durdurduk. Eğer araç üretmezseniz onları satamazsınız. Eğer satış yapamazsanız da nakit para akışını azaltırsınız."

"Aynı anda, normal olarak, para harcamaya devam eden bir yarış takımına sahibiz. Bu gerginlik de herkesin, bir finans modeli değişikliği yaratmamız gerektiği düşüncesini ortaya çıkardı."

"Tüm harcamalarımızı kısma şansımız vardı. Sadece Zak'i (Brown, CEO) arayıp ona harcayabileceği parayı söyleyebilirdik. Ancak o zaman da hedeflerimizi düşürmemiz gerektiği konusunda kendimize direktif vermemiz gerekecekti. Ve biz de bunu istemedik."

"Bu yüzden biz de mali açıdan gruba doğru bir model sağladığımız ancak aynı zamanda Zak'i desteklediğimiz ve takımın kuvvetli olacağı bir iş modeli yaratmaya çalıştık. Bunu başardığımızı düşünüyorum."

 

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Editör Jonathan Noble

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