Formula 1, %100 sürdürülebilir yakıt geliştirdi!

Federasyon halihazırda Formula 1’e hibrit güç ünitesini kullanma zorunluluğu getirdi ve 2014’te te Formula E’yi oluşturdu, 2017’de eski Meksika başkanı Felipe Calderon başkanlığında Çevre ve Sürdürülebilirlik Komisyonu kurdu ve 2019’da Birleşmiş Milletler İklim Hareketi Çerçevesi için Spor’a (UNFCC) katıldı.

Bugün ise FIA Yıllık Genel Toplantılarında 2021 itibariyle karbon nötral olmak istediklerini ve 203o sonrasında ise net sıfır olmayı hedeflediklerini açıkladı.

Bu, Paris Anlaşmasının 1.5 santigrat derece hedefinden yola çıkılarak oluşturulan bir strateji ve FIA’nın motor sporları ve mobilite dünyasında çevre adına bir fark yaratma isteğinden süregeliyor.

Federasyon Üye Kulüpleri ve şampiyonaları aracılığıyla karbon nötral olma hedefini destekleyecek ve bu iki koluyla da çevresel sürdürülebilirliğin geliştirilmesine katkıda bulunacak.

146 ülkede 243 kulübü ve toplamda 303 şampiyonasıyla FIA bunun tüm dünyada hissedileceğini ve 3 stratejik alanla etkide bulunacaklarını söyledi: İklim Hareketi, Teknoloji ve İnovasyon, Sürdürülebilir Eylemler.

Bu alanda atılan en önemli adım ise araştırma, geliştirme ve üretim çabalarının sonucunda FIA’nın teknik departmanının, Formula 1 araçlarında kullanabilecek ve sıkı F1 regülasyonlarına uyan %100 sürdürülebilir bir yakıt üretmesi oldu.

2. nesil yani tamamen biyo-atıktan rafine edilen bir biyoyakıt olarak ilk varilleri test etme ve onaylanma amacıyla F1’in güç ünitesi üreticilerine gönderilmiş durumda.

Hedef ise teknolojinin çalıştığını ve F1 tedarikçilerine kendi yakıtlarını üretebileceklerini göstererek F1’e tanıtılacak yeni güç ünitesinde bu yakıt gibi %100 sürdürülebilir yakıtların kullanılmasını şart koşmak.

2021 sonrasında aralarında Avrupa Kamyon Şampiyonası da olmak üzere diğer FIA şampiyonaları da bu sürdürülebilir yakıtı kullanabilecekler.

FIA Başkanı Jean Todt: “FIA motor sporlarını ve mobiliteyi, etkinliklerimizin çevresel etkilerini azaltmak ve daha yeşil bir dünyaya katkıda bulunmak için düşük karbonlu bir geleceğe yönlendirme sorumluluğunu alıyor."

"Üye Kulüplerimizin Purpose Driven hareketimizin 2 ayağından biri olarak bu çevresel stratejilerimizi onaylamasından memnunum. Biyo-atıklardan F1’de kullanılabilecek sürdürülebilir bir yakıt üreterek ileriye yeni bir adım atıyoruz."

"Dünyanın lider enerji şirketlerinin desteğiyle en iyi teknolojik ve çevresel performansı birleştirebiliriz.”

Formula 1 motor sporları direktörü Ross Brawn: “Formula 1, uzun yıllardır otomotiv dünyasında bir sonraki jenerasyon gelişimlerin tanıtıldığı bir platform görevi görmüştür. Sürdürülebilir yakıtlar konusunda yakalanan momentumun 2030’a kadar net sıfır karbon hedefimize uyması bizi çok mutlu etti."

"Şimdi en önemli sürdürülebilirlik planımız hibrit motorlarımızın emisyonlarını azaltacak ve gerçek dünya yol araçlarına katkıda bulunacak bir yol haritası çizmek.”

FIA Çevre ve Sürdürülebilirlik Komisyonu başkanı Felipe Calderon: “Yıllık Genel Toplantı haftası sırasında onaylanan Çevresel Strateji FIA’nın düşük karbonlu gelecek planını sağlayan temel bir parça."

"Ve büyük bir organizasyonla sadece kendi etkinliklerinin emisyonlarını hesaplama, azaltma, dengeleme ve kaldırma girişimi değil, FIA aynı zamanda diğer spor federasyonları arasında küresel iklim hareketi için lider görevi üstlenecek."

"Bu yeni strateji üyelerinin daha sürdürülebilir olması ve kendilerinin bir iklim liderliği kurması için tam bir çerçeve sunuyor.”

IOC Kurumsal ve Sürdürülebilir Gelişim direktörü Maire Sallois-Dembreville: “FIA’nın Yıllık Genel Toplantı haftasının bir parçası olduğum için çok mutluyum ve IOC, FIA’yı iklim değişikliğiyle savaşmak için spor federasyonlarına liderlik görevini üstlendiği için içtenlikle tebrik ediyor."

"FIA’nın karbon nötralite ve net sıfır için aldığı cesur kararlarının özellikle şampiyonalarının doğası sebebiyle çok önemli olduğunu ve gelecek 10 yılda önemli bir olumlu değişim oluşturmak için istekliliklerini gerçekten gösterdiğini düşünüyorum.”