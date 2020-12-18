Resmi: Perez, 2021'de Red Bull'la yarışacak!

Gelecek sene Aston Martin olacak Racing Point'in Sebastian Vettel ile anlaşmasının ardından boşta kalan Perez, bir süredir Red Bull'un haberini bekliyordu.

Red Bull'da bu sene Max Verstappen'in yanında Alex Albon ilk tam sezonunu geçirdi. Albon sezon boyunca iki defa podyuma çıksa da genel olarak beklentileri karşılayamadı.

Pilot piyasasında Perez ve Nico Hulkenberg gibi hızını kanıtlamış deneyimli pilotlar olunca Red Bull, Mercedes karşısında daha rekabetçi bir kadroya sahip olabilmek için kendi pilot havuzunun dışına bakabileceğini söylemişti.

Red Bull, 2021 öncesinde son kararını vermeden önce sezonun bitmesini bekledi.

Sezonun son yarışlarında oldukça istikrarlı ve üst düzey performans sergileyen, düzenli olarak podyum mücadeleleri veren, Türkiye GP'de ikinci olarak podyuma çıkıp, Sakhir GP'de kazanan Perez'in ismi de 2021 için öne çıkmıştı.

Red Bull bugün yaptığı açıklamada 2020 Formula 1 sezonunu Verstappen'in gerisinde 4. sırada tamamlayan Perez'in 2021'de kendileri adına yarışacağını resmen duyurdu. 2011'den bu yana yarışan Perez, şu ana kadar 191 yarışa katıldı. Bu süreçte Perez bir galibiyet ve 10 podyum sonucu elde etti.

Red Bull'un Perez'i seçmesinin ardından boşa çıkan Albon ise 2021'de Red Bull'un yedek ve test pilotu olacak. Taylandlı sürücü, takımla lastik testlerine katılacak ve takım simülatöründe bolca vakit geçirecek.

Açıklamaya göre Perez ve Red Bull arasındaki anlaşma tek yıllık olacak.

Perez şöyle konuştu: "Bana 2021'de Red Bull Racing'de yarışma fırsatı verdiği için Red Bull'a inanılmaz derecede minnettarım."

"Şampiyonluk savaşı veren bir takım için yarışma fırsatı, Formula 1'e katıldığımdan beri umduğum bir şey ve Max ile birlikte gride Red Bull renkleriyle adım atmak gurur verici olacak."

“Gelecek yıl tüm odağımı vereceğimden emin olabilirsiniz. Takımda benimle aynı kazanma zihniyeti var. Sonuçlar elde etmek ve takımın başka bir şampiyonluk kazanmasını sağlamak için burada olduğumu biliyorum.”

Red Bull Racing Takım Patronu Christian Horner şunları söyledi: “Alex, ekibimizin değerli bir üyesi ve bu yüzden kararı uzun uzun düşünmek zorunda kaldık."

"İlgili tüm verileri ve performansları değerlendirdikten sonra, Sergio'nun 2021 yılında Max ile takım arkadaşı olacak doğru sürücü olduğu sonucuna vardık. Onu Red Bull Racing'de ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Alex, 2022 aracını geliştirmeye odaklanarak test ve yedek sürücü rolünü üstlenerek ekibimizin önemli bir parçası olmaya devam edecek. Sıkı çalışmaları ve katkısından ötürü kendisine teşekkür ediyoruz."