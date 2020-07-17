McLaren yeni Concorde Anlaşması'nı yakında imzalayacak!

F1'in sahibi Liberty Media, FIA ve takımlar, 2021'den 2026'ya kadar devam edecek olan yeni kurallar, yönetişim ve ticari düzenlemelerle ilgili paketi kabul etme konusunda aylardır görüşmelerde bulunuyor.

Concorde Anlaşması olarak bilinen kapsayıcı anlaşmanın, herkesin şartları kabul etmesinin ardından tüm taraflarca imzalanması gerekiyor.

McLaren, koronavirüs pandemisinin yol otomobili ve yarış operasyonları üzerindeki finansal etkisinden ötürü birkaç zorlu ayla karşı karşıyaydı. Ancak İngiliz ekip, F1'de uzun vadeli olarak kalmaya odaklandığını açıkça belirtti.

Macaristan Grand Prix'sinden önce konuşan McLaren CEO'su Zak Brown, İngiliz ekibin Concorde Anlaşması'nda sunulanlardan memnun olduğunu ve yeni anlaşmaya hazır olduğunu açıkladı.

"Yeni Concorde Anlaşması, Finansal, Teknik ve Sportif kurallara önem veriyor ve sürdürülebilirlik, büyüme ve Formula 1 ile beraber tüm tarafların başarısını güçlü bir şekilde korumayı amaçlıyor."

"Liberty Media, F1 ve FIA, takımlar ile beraber, sporu COVID-19 krizi sırasında, yarışlara geri dönüldüğünde ve uzun vadede korumak için özenli bir şekilde çalıştılar."

“McLaren Racing, Formula 1'e tamamen bağlı ve bu yeni anlaşmayı yakında imzalamaya hazırız.”

Brown’ın yorumları McLaren takım patronu Andreas Seidl tarafından desteklendi ve takımın Liberty'nin F1’in uzun vadeli geleceği için sunduğu vizyonu memnuniyetle karşıladığını belirtti.

“McLaren tarafında açıkça F1'de kalmaya kararlıyız."

“Burada, masada gördüğümüz her şeyden yani sportif, teknik ve finansal düzenlemelerin gittiği yöne dair net bir vizyondan oldukça memnunuz. Ve sonunda, Concorde Anlaşması'nı yakın gelecekte imzalamayı bekliyoruz. ”

McLaren, imzaladığı takdirde Concorde Anlaşması’nı imzalayan ilk takım olacak.