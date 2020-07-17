Sainz: "Şu anda Ferrari kararımdan pişman olmanın zamanı değil"

Şu anda McLaren adına yarışan Sainz, gelecek sene Ferrari'de Sebastian Vettel'in yerini alacak.

Bu adım Sainz için ileri yönde bir adım gibi görünüyordu ancak yarışların başlamasının ardından McLaren'ın ilerlediği, Ferrari'nin ise gerilediği görüldü.

Gelecek sene öncesinde harcamaları kontrol altında tutma çalışmaları kapsamında bu seneki araçlar büyük ölçüde gelecek sene de kullanılacak. Motor ve araç üzerinde çok kısıtlı gelişime izin verilecek. Yani bu sene iyi olan muhtemelen gelecek sene de iyi olacak, kötü olan gelecek sene de kötü...

Sainz, "Birçok insan bana aşırı endişeli ya da pişman olup olmadığımı soruyor."

"Şu anda bu sorunun cevaplanması gerektiğini hissetmiyorum. Daha sezonun erken bir dönemindeyiz."

"Hepimiz biraz sabırlı olmalıyız. Bir aracın bir seneden diğerine kadar değişebileceğini daha önce gördünüz. Racing Point'in geçen seneden bu seneye ne kadar değiştiğini, Ferrari'nin geçen seneden bu seneye ne kadar değiştiğini gördünüz."

"Formula 1'de iyi olan şey, bunun asla durmaması. Bu yüzden şu anda olanlardan endişeli değilim çünkü bir sene içerisinde, 365 günde her şey değişebilir. Bu yüzden şu anda McLaren'daki günümüze odaklanıyorum."

"Daha önceki röportajlarda 100 defa hedefimin bu sene Ferrari'ye odaklanmak değil, McLaren için elimden gelenin en iyisini yapmak olduğunu söyledim."

"Sezon biter bitmez Ferrari'ye odaklanmak için zamanım olacak. Sezon bittikten sonra gelecek sezonun bu seneden daha iyi olması için çalışacağız." dedi.

Sainz, geçen sene McLaren ile ilk defa çok seneli anlaşma yapmasının ardından takım içerisindeki stabilitenin önemli olduğunu söylemişti.

Geleceğinin şimdiden netleşmesi konusunda Sainz, "Geçmişte bu konuda çok ses çıkardım. McLaren ile ilk defa iki senelik anlaşma imzaladığımda bunun bana önceki takımlarda ve durumlarda sahip olmadığım ekstra güveni verdiğini söylemiştim."

"Takım içerisinde bir sene daha yarışacak olmak size belli bir güven veriyor. Anlaşmaya sahip olmak pilotun farklı şeylere odaklanmasının önüne geçer. Bu sayede pilot günümüze odaklanır."

"Geleceğim açısından ve gideceğim yönden mutluyum. Şu anda olduğum yerde de mutluyum. Bu sayede zihnim farklı yerlere odaklanmıyor." dedi.