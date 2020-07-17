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Formula 1 / Macaristan GP / Antrenman raporu

2020 Macaristan GP 1. antrenman: Hamilton ve Mercedes hızlı başladı

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2020 Macaristan GP 1. antrenman: Hamilton ve Mercedes hızlı başladı
Ekleyen:
, Editör
17 Tem 2020 10:31

2020 Formula 1 sezonunun 3. yarışı olan Macaristan Grand Prix'si öncesi yapılan 1. antrenman seansını Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sırada tamamladı.

Formula 1, Avusturya'da düzenlediği iki yarışın ardından arka arkaya üçüncü yarış için Macaristan'a geldi.

Yağmur tehdidi altında başlayan ilk antrenman seansında hava sıcaklığı 19 dereceydi ve pist sıcaklığı ise 26 derece civarında oldu.

Seans içerisinde büyük bir olay yaşanmadı. İlk yarım saat geride kalırken, Alfa Romeo'da Kimi Raikkonen'in yerine ilk seansta piste çıkan Robert Kubica ilk virajda spin attı. Tekrarlarda Polonyalı pilotun pitten çıktıktan hemen sonra aracın arka tarafını kaybedip spin attığı görüldü.

Özellikle ilk virajda pek çok pilot blokaj sorunu yaşadı. Bu isimlerden birisi de Racing Point sürücüsü Sergio Perez'di. Meksikalı sürücünün blokajının ardından sağ ön lastik kullanılamaz hale geldi.

Pierre Gasly, Honda güç ünitesinde yaşanan bir sorun nedeniyle piste çıkamadı.

Tüm bunların yaşandığı seansta Mercedes sürücüleri ilk dakikalardan itibaren liderdi. Son bölüme Mercedes pilotu Valtteri Bottas lider girse de, Lewis Hamilton sert hamurla 1:16.003 yaparak takım arkadaşının 0.086 saniye önünde en hızlı isim oldu.

Bottas, Hamilton'ın gerisinde kalmasına rağmen üçüncü sıradaki Racing Point pilotu Sergio Perez'den 0.441 saniye daha iyi bir tur attı.

Racing Point'in diğer sürücüsü Lance Stroll, Perez'in 0.437 saniye gerisinde dördüncü en iyi zamanı yaptı ve ilk dört sıra Mercedes motorlu araçlardan oluştu.

 

Bu sonuçla Racing Point, Avusturya'dan sonra Macaristan'a da güçlü başladı.

Beşinci sırada Renault pilotu Daniel Ricciardo vardı. Avustralyalı pilot, Perez'den 0.6, lider Hamilton'dan ise 1.1 saniye daha yavaş kaldı.

Ferrari sürücüleri, geçen hafta kullanılmaya başlanan güncellemeleri denemeye devam ettiler. Sebastian Vettel 1:17.238'le altıncı olurken, Charles Leclerc 1:17.404'le yedinci oldu.

İkili Hamilton'dan sırasıyla 1.235 ve 1.401 saniye geride kaldı.

Red Bull'dan Max Verstappen, seansın ilk dakikalarında piste çıktı ve ayarlar üzerinde çalıştı. Seansı Leclerc'in 0.031 saniye gerisinde sekizinci sırada noktalarken, ilk onu Lando Norris ve Esteban Ocon tamamladı.

McLaren'dan Carlos Sainz'ın 11. olduğu seansta Haas sürücüsü Kevin Magnussen 12., Alex Albon 13. ve Romain Grosjean 14. oldu.

Williams pilotu Nicholas Latifi nispeten iyi bir turla 15. olurken, Daniil Kvyat, AlphaTauri ile ancak 16. olabildi.

Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi 17. ve Williams'tan George Russell 18. oldu.

Son iki sırada Kubica ve zaman turu atamayan Gasly yer aldı.

İkinci antrenman seansı TSI 16:00'da yapılacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark Ara
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 37 1'16.003    
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 37 1'16.089 0.086 0.086
3 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 20 1'16.530 0.527 0.441
4 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 35 1'16.967 0.964 0.437
5 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 28 1'17.200 1.197 0.233
6 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 26 1'17.238 1.235 0.038
7 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 29 1'17.404 1.401 0.166
8 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 28 1'17.435 1.432 0.031
9 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 26 1'17.523 1.520 0.088
10 France Esteban Ocon Renault Renault 35 1'17.615 1.612 0.092
11 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 32 1'17.675 1.672 0.060
12 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 35 1'17.713 1.710 0.038
13 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 28 1'17.727 1.724 0.014
14 France Romain Grosjean Haas Ferrari 35 1'17.890 1.887 0.163
15 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 31 1'17.969 1.966 0.079
16 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 35 1'18.292 2.289 0.323
17 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 30 1'18.425 2.422 0.133
18 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 29 1'18.574 2.571 0.149
19 Poland Robert Kubica Alfa Romeo Ferrari 26 1'19.150 3.147 0.576
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Seri Formula 1
Etkinlik Macaristan GP
Alt-etkinlik FP1
Editör Kemal Şengül

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