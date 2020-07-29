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Formula 1 / Son dakika

McLaren: "F1, kopyalamaların önüne geçmek için kuralları sıkılaştırmalı"

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McLaren: "F1, kopyalamaların önüne geçmek için kuralları sıkılaştırmalı"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
29 Tem 2020 14:10

McLaren takım pardonu Andreas Seidl, Formula 1'in teknik düzenlemelerinin, takımların diğer araçların ne kadarlık kısmını kopyalayabileceği konusunda sıkılaştırılması gerektiğini düşünüyor.

FIA,  Renault'nun protestosu üzerine şu anda Racing Point'in 2020 RP20 aracıyla, Mercedes'in 2019 W10 aracının ne kadar benzer olduğunu inceliyor.

Racing Point, bu yılki aracını tasarlamak adına Mercedes'in araç resimlerini kullandığını açıkça belirtti. Ancak tamamen kurallar çerçevesinde olduğunu ve Renault'nun protestosuyla ilgili hiçbir endişeleri olmadığını vurguladı.

Seidl daha önce Racing Point'i protesto etmeleri için ortaya bir sebep olmadığını ancak F1'in gelecekte bir "kopyalama şampiyonası" haline gelebileceğini söylemişti.

Seidl, F1'de her zaman takımların birbirlerini kopyaladığını kabul ediyor. Ancak mevcut düzenlemelerin, başka bir aracın fotoğraflarına bakmanın ötesine geçmeye izin verdiğini düşünüyor.

Seidl, “Açıkçası sadece kopyalamakla kalmadığınız bir kopyalama durumu var."

“Her zaman Formula 1'de olan ve Formula 1'in bir parçası olan bir kopyalama var. Rakiplerin neler yaptığını halka açık resimlerle, pit yolunda veya pistte çekebileceğiniz resimlerle analiz etmeye çalışıyorsunuz. Kimsenin bu resimlerden parça veya araç kopyalama konusunda herhangi bir sorunu olmadığını düşünüyorum."

“Ancak yalnızca kamuya açık bilgileri kullandığınız bu kopyalamanın ötesindeki kopyalamalar konusunda, neler yapılabileceğine dair düzenlemeleri açıklığa kavuşturmak ve belki de değiştirmek gerekiyor."

“Şu anda yönetmeliklerde çok daha fazlasını yapabileceğiniz, rüzgar tüneli teknolojisindeki işbirliğiniz, rüzgar tünelini kullanma şekliniz ve aracınızı rüzgar tünelinde nasıl eşleştirdiğinizle ilgili şeyler var."

“Ayrıca araç resimlerine nasıl ulaşacağınız gibi şeylerin de netleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Formula 1'in gelecekte neye izin vermek istediği konusunda net bir yönü olmalı." dedi.

 

Renault, Racing Point'e karşı yaptığı protestolarda Racing Point RP20 aracının fren kanallarına odaklandı. Racing Point geçen yıl kurallara uygun olduğu için Mercedes tarafından sunulan fren kanallarını kullandı, ancak 2020'de buna izin verilmiyor.

Renault ayrıca protestonun sadece fren kanallarıyla ilgili değil, F1'in geleceği ve takımlar arasındaki işbirliğinin geneliyle ilgili olduğunu vurguladı.

Seidl bu konuda şöyle konuştu: “Bu, yasal veya yasadışı bir şey yapmakla ilgili değil."

“Pek çok kez söylediğim gibi, yönetmeliklerde sadece pit yolunda fotoğraf çekmekten daha fazlasını yapmanıza izin verecek boşluklar var. Bu yüzden bu açıklamaların şimdi yapılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. ” dedi.

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Editör Luke Smith

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