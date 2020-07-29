Intercity İstanbul Park, Türkiye GP iddialarına cevap verdi: "Görüşmeler devam ediyor"

Bir süredir, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesi altına alınan Formula 1 Türkiye GP'nin 2020 takvimine dönebileceği yönünde yerli ve yabancı basında iddialar yer alıyordu.

Bu iddialar, Türkiye GP'nin 2017'de Cumhurbaşkanlığı himayesine yer alınmasının ardından devam etmekte olan çalışmalar sayfasındaki açıklamalar sonucunda ortaya çıktı.

Bunun üzerine Intercity Park konuyla ilgili taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği, ancak gizlilik kararı nedeniyle net bir şey söyleyemeyecekleri şeklinde açıklama yaptı.

Açıklama şu şekilde:

Formula 1 yarışlarının ülkemize geri getirilmesi hususunda son dönemde yabancı ve yerli basın kanallarında ve sosyal medya platformlarında çıkan haberlere istinaden kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Formula 1 yarışlarının ülkemize geri getirilmesi çalışmalarını, İstanbul Park pistinin işletmesini aldığımız 2013 yılından bu yana büyük bir arzu ve titizlikle yürütmekteyiz. Dünyanın en özel pistlerinden Intercity İstanbul Park’ın işletmesini devraldığımız ilk günden bu yana motor sporları, trafik güvenliği ve otomotiv sektörü için her yıl 300 günden fazla etkinlik, eğitim programları ve festivaller düzenlemekteyiz.

2017 yılından itibaren Formula 1 yarışlarının ülkemize geri getirilmesi projesi, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayalerine alınmış ve Formula 1 yönetimi ile gerekli görüşmelerin yürütülmesi görevi T.C. Cumhurbaşkanlığınca tarafımıza verilmiştir. Dünyanın en iyi yarış pistlerinden biri olarak gösterilen Intercity İstanbul Park’ın ve İstanbul’un, Formula 1 yarışlarına yeniden ev sahipliği yapabilmesi için Formula 1 yönetimi ile görüşmelerimiz aralıksız devam etmektedir.

Özellikle 2020 yılı takviminde yer almak için görüşmelerimiz sürerken, Formula 1 yönetimi ile yaptığımız gizlilik sözleşmesi kapsamında, detaylarını şu anda paylaşamayacağımız bir aşamada olduğumuzu ve uygun şartların sağlanması durumunda Intercity İstanbul Park olarak kamuoyuna gerekli bilgilendirmenin yapılacağını paylaşmak isteriz.