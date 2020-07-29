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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: Alonso dünyaya geliyor

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F1 tarihinde bugün: Alonso dünyaya geliyor
Ekleyen:
, Editör
29 Tem 2020 16:01

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 29 Temmuz tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1951

Nürburgring pisti ilk defa Almanya Grand Prix'sine ev sahipliği yaptı. Alberto Ascari bu özel yarışı Ferrari ile kazandı.

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Alberto Ascari, Ferrari

Alberto Ascari, Ferrari
1/1

Fotoğraf: LAT Images

 

1973

Zandvoort'ta yapılan 1973 Hollanda GP'sinde henüz ikinci yarışına çıkan Roger Williamson, sekizinci turda March 712'inin kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı ve ters dönen aracının yakıt deposu alev aldı.

Tüm müdahalelere rağmen Williamson zamanında araçtan kurtulamadı ve hayatını kaybetti.

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Kaza, Roger Williamson, March 731-Ford

Kaza, Roger Williamson, March 731-Ford
1/4

Fotoğraf: LAT Images

Niki Lauda, BRM P160E pist dışına çıkıyor, Chris Amon, Tecno PA123B, Emerson Fittipaldi, Lotus 72E F

Niki Lauda, BRM P160E pist dışına çıkıyor, Chris Amon, Tecno PA123B, Emerson Fittipaldi, Lotus 72E F
2/4

Fotoğraf: LAT Images

Gijs van Lennep, Williams

Gijs van Lennep, Williams
3/4

Fotoğraf: Sutton Images

Clay Regazzoni, BRM P160E, Mike Hailwood, Surtees

Clay Regazzoni, BRM P160E, Mike Hailwood, Surtees
4/4

Fotoğraf: Sutton Images

 

1979

Alan Jones, takım arkadaşı ve ezeli rakibi Clay Reggazoni'nin önünde Almanya GP'yi kazandı. Jones, ikinci cepten başladığı yarışta kısa sürede liderliği ele geçirdi.

Regazzoni, Jacques Laffite'i 13. turda geçerek ikinci sıraya yükseldiğinde, yarışın geri kalanı için 1-2-3. sırası belirlenmiş oldu.

Jones'un zaferi, Williams takımına Formula 1'de aldığı arka arkaya ikinci zaferdi.

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Start: Alan Jones, Williams, lider

Start: Alan Jones, Williams, lider
1/4

Fotoğraf: Williams F1

Nelson Piquet, Brabham BT48 Alfa Romeo

Nelson Piquet, Brabham BT48 Alfa Romeo
2/4

Fotoğraf: LAT Images

Clay Regazzoni, Williams FW07

Clay Regazzoni, Williams FW07
3/4

Fotoğraf: LAT Images

Gilles Villeneuve, Ferrari

Gilles Villeneuve, Ferrari
4/4

Fotoğraf: Ercole Colombo

 

1981

Çifte Formula 1 dünya şampiyonu Fernando Alonso, 1981 yılında dünyaya geldi. F1'de toplamda 315 yarışa çıktı ve 32 galibiyet ile 97 podyum aldı.

Alonso, üç kez de dünya ikincisi olmayı başardı.

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Yarış galibi Fernando Alonso, Scuderia Ferrari kutlama yapıyor

Yarış galibi Fernando Alonso, Scuderia Ferrari kutlama yapıyor
1/15

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Fernando Alonso, Scuderia Ferrari kutlama yapıyor

Yarış galibi Fernando Alonso, Scuderia Ferrari kutlama yapıyor
2/15

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Fernando Alonso, Scuderia Ferrari kutlama yapıyor ve 3. Lewis Hamilton, McLaren Mercede

Yarış galibi Fernando Alonso, Scuderia Ferrari kutlama yapıyor ve 3. Lewis Hamilton, McLaren Mercede
3/15

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Giancarlo Fisichella kutlama yapıyor ve Fernando Alonso ve Flavio Briatore

Yarış galibi Giancarlo Fisichella kutlama yapıyor ve Fernando Alonso ve Flavio Briatore
4/15

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Giancarlo Fisichella kutlama yapıyor ve Fernando Alonso

Yarış galibi Giancarlo Fisichella kutlama yapıyor ve Fernando Alonso
5/15

Fotoğraf: LAT Images

Yarış galibi Giancarlo Fisichella kutlama yapıyor ve Fernando Alonso

Yarış galibi Giancarlo Fisichella kutlama yapıyor ve Fernando Alonso
6/15

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari kutlama yapıyor, Podyum

Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari kutlama yapıyor, Podyum
7/15

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari kutlama yapıyor, Podyum

Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari kutlama yapıyor, Podyum
8/15

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari kutlama yapıyor, Podyum

Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari kutlama yapıyor, Podyum
9/15

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari kutlama yapıyor takım ile

Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari kutlama yapıyor takım ile
10/15

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari kutlama yapıyor takım ile

Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari kutlama yapıyor takım ile
11/15

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari kutlama yapıyor, Podyum ve 3. Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari kutlama yapıyor, Podyum ve 3. Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
12/15

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari kutlama yapıyor, Podyum

Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari kutlama yapıyor, Podyum
13/15

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Fernando Alonso, Scuderia Ferrari kutlama yapıyor

Yarış galibi Fernando Alonso, Scuderia Ferrari kutlama yapıyor
14/15

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Fernando Alonso, Scuderia Ferrari kutlama yapıyor

Yarış galibi Fernando Alonso, Scuderia Ferrari kutlama yapıyor
15/15

Fotoğraf: XPB Images


1990
Ayrton Senna, Almanya Grand Prix'sini Benetton sürücüsü Alessandro Nannini'nin önünde kazandı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Senna, Nannini'nin lastik problemi yaşadığı yarışta zafere ulaştı. Benetton sürücüsü ikinci ve Gerhard Berger üçüncü oldu.

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Ayrton Senna, McLaren MP4/5B

Ayrton Senna, McLaren MP4/5B
1/2

Fotoğraf: Sutton Images

Ayrton Senna, McLaren MP4/5B

Ayrton Senna, McLaren MP4/5B
2/2

Fotoğraf: Sutton Images

 

 

2001

Ralf Schumacher, Williams'tan takım arkadaşı Juan Pablo Montoya'nın yarış dışı kalmasından da faydalandı ve Hockenheim'daki Almanya GP'yi kazandı.

Pole'den başlayan Montoya, Schumacher ile arasını epey açmıştı ancak BMW motoru onu yarı yolda bıraktı ve böylelikle Ralf yarışı kazandı.

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Ralf Schumacher ve his trophy

Ralf Schumacher ve his trophy
1/5

Fotoğraf: BMW AG

Ralf Schumacher ve Jacques Villeneuve

Ralf Schumacher ve Jacques Villeneuve
2/5

Fotoğraf: British American Racing

start: Juan Pablo Montoya front, Ralf Schumacher

start: Juan Pablo Montoya front, Ralf Schumacher
3/5

Fotoğraf: BMW AG

Podyum: Rubens Barrichello, Ralf Schumacher ve Jacques Villeneuve

Podyum: Rubens Barrichello, Ralf Schumacher ve Jacques Villeneuve
4/5

Fotoğraf: BMW AG

Michael Schumacher congratulating erkek kardeşi Ralf

Michael Schumacher congratulating erkek kardeşi Ralf
5/5

Fotoğraf: Ferrari Media Center

 

2012

2012 Macaristan GP'yi pole pozisyonundan başlayan Lewis Hamilton kazanırken, podyumu Kimi Raikkonen ve Romain Grosjean tamamladı.

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Podyum, Kimi Raikkonen, Lotus F1 Team, 2.; Lewis Hamilton, McLaren, Yarış galibi; Romain Grosjean, L

Podyum, Kimi Raikkonen, Lotus F1 Team, 2.; Lewis Hamilton, McLaren, Yarış galibi; Romain Grosjean, L
1/5

Fotoğraf: XPB Images

Podyum, Kimi Raikkonen, Lotus F1 Team, 2.; Lewis Hamilton, McLaren, Yarış galibi; Romain Grosjean, L

Podyum, Kimi Raikkonen, Lotus F1 Team, 2.; Lewis Hamilton, McLaren, Yarış galibi; Romain Grosjean, L
2/5

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren kutlama yapıyor kapalı park

Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren kutlama yapıyor kapalı park
3/5

Fotoğraf: XPB Images

Qualifying parc ferme İlk üç, Lotus F1 Team, 2.; Lewis Hamilton, McLaren, Pole: position; Sebastian

Qualifying parc ferme İlk üç, Lotus F1 Team, 2.; Lewis Hamilton, McLaren, Pole: position; Sebastian
4/5

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren kutlama yapıyor kapalı park

Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren kutlama yapıyor kapalı park
5/5

Fotoğraf: XPB Images

 

2018

2018 Macaristan GP'ye Lewis Hamilton ilk sıradan başladı ve yarışı da rahat şekilde kazandı. Sebastian Vettel ve Kimi Raikkonen ikilisi yaklaşık 20 saniye geride podyumu tamamladılar.

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Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
1/8

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
2/8

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, Parc ferme ve Sebastian Vettel, Ferrari

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, Parc ferme ve Sebastian Vettel, Ferrari
3/8

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, Parc ferme ve Sebastian Vettel, Ferrari

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, Parc ferme ve Sebastian Vettel, Ferrari
4/8

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, Parc ferme ve Sebastian Vettel, Ferrari

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, Parc ferme ve Sebastian Vettel, Ferrari
5/8

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W09

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W09
6/8

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 W09

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 W09
7/8

Fotoğraf: Manuel Goria / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, Parc ferme

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, Parc ferme
8/8

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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