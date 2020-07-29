F1 tarihinde bugün: Alonso dünyaya geliyor

1951

Nürburgring pisti ilk defa Almanya Grand Prix'sine ev sahipliği yaptı. Alberto Ascari bu özel yarışı Ferrari ile kazandı.

Slider Liste Alberto Ascari, Ferrari 1 / 1 Fotoğraf: LAT Images

1973

Zandvoort'ta yapılan 1973 Hollanda GP'sinde henüz ikinci yarışına çıkan Roger Williamson, sekizinci turda March 712'inin kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı ve ters dönen aracının yakıt deposu alev aldı.

Tüm müdahalelere rağmen Williamson zamanında araçtan kurtulamadı ve hayatını kaybetti.

Slider Liste Kaza, Roger Williamson, March 731-Ford 1 / 4 Fotoğraf: LAT Images Niki Lauda, BRM P160E pist dışına çıkıyor, Chris Amon, Tecno PA123B, Emerson Fittipaldi, Lotus 72E F 2 / 4 Fotoğraf: LAT Images Gijs van Lennep, Williams 3 / 4 Fotoğraf: Sutton Images Clay Regazzoni, BRM P160E, Mike Hailwood, Surtees 4 / 4 Fotoğraf: Sutton Images

1979

Alan Jones, takım arkadaşı ve ezeli rakibi Clay Reggazoni'nin önünde Almanya GP'yi kazandı. Jones, ikinci cepten başladığı yarışta kısa sürede liderliği ele geçirdi.

Regazzoni, Jacques Laffite'i 13. turda geçerek ikinci sıraya yükseldiğinde, yarışın geri kalanı için 1-2-3. sırası belirlenmiş oldu.

Jones'un zaferi, Williams takımına Formula 1'de aldığı arka arkaya ikinci zaferdi.

Slider Liste Start: Alan Jones, Williams, lider 1 / 4 Fotoğraf: Williams F1 Nelson Piquet, Brabham BT48 Alfa Romeo 2 / 4 Fotoğraf: LAT Images Clay Regazzoni, Williams FW07 3 / 4 Fotoğraf: LAT Images Gilles Villeneuve, Ferrari 4 / 4 Fotoğraf: Ercole Colombo

1981

Çifte Formula 1 dünya şampiyonu Fernando Alonso, 1981 yılında dünyaya geldi. F1'de toplamda 315 yarışa çıktı ve 32 galibiyet ile 97 podyum aldı.

Alonso, üç kez de dünya ikincisi olmayı başardı.

Slider Liste Yarış galibi Fernando Alonso, Scuderia Ferrari kutlama yapıyor 1 / 15 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Fernando Alonso, Scuderia Ferrari kutlama yapıyor 2 / 15 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Fernando Alonso, Scuderia Ferrari kutlama yapıyor ve 3. Lewis Hamilton, McLaren Mercede 3 / 15 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Giancarlo Fisichella kutlama yapıyor ve Fernando Alonso ve Flavio Briatore 4 / 15 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Giancarlo Fisichella kutlama yapıyor ve Fernando Alonso 5 / 15 Fotoğraf: LAT Images Yarış galibi Giancarlo Fisichella kutlama yapıyor ve Fernando Alonso 6 / 15 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari kutlama yapıyor, Podyum 7 / 15 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari kutlama yapıyor, Podyum 8 / 15 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari kutlama yapıyor, Podyum 9 / 15 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari kutlama yapıyor takım ile 10 / 15 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari kutlama yapıyor takım ile 11 / 15 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari kutlama yapıyor, Podyum ve 3. Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 12 / 15 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari kutlama yapıyor, Podyum 13 / 15 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Fernando Alonso, Scuderia Ferrari kutlama yapıyor 14 / 15 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Fernando Alonso, Scuderia Ferrari kutlama yapıyor 15 / 15 Fotoğraf: XPB Images



1990

Ayrton Senna, Almanya Grand Prix'sini Benetton sürücüsü Alessandro Nannini'nin önünde kazandı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Senna, Nannini'nin lastik problemi yaşadığı yarışta zafere ulaştı. Benetton sürücüsü ikinci ve Gerhard Berger üçüncü oldu.

Slider Liste Ayrton Senna, McLaren MP4/5B 1 / 2 Fotoğraf: Sutton Images Ayrton Senna, McLaren MP4/5B 2 / 2 Fotoğraf: Sutton Images

2001

Ralf Schumacher, Williams'tan takım arkadaşı Juan Pablo Montoya'nın yarış dışı kalmasından da faydalandı ve Hockenheim'daki Almanya GP'yi kazandı.

Pole'den başlayan Montoya, Schumacher ile arasını epey açmıştı ancak BMW motoru onu yarı yolda bıraktı ve böylelikle Ralf yarışı kazandı.

Slider Liste Ralf Schumacher ve his trophy 1 / 5 Fotoğraf: BMW AG Ralf Schumacher ve Jacques Villeneuve 2 / 5 Fotoğraf: British American Racing start: Juan Pablo Montoya front, Ralf Schumacher 3 / 5 Fotoğraf: BMW AG Podyum: Rubens Barrichello, Ralf Schumacher ve Jacques Villeneuve 4 / 5 Fotoğraf: BMW AG Michael Schumacher congratulating erkek kardeşi Ralf 5 / 5 Fotoğraf: Ferrari Media Center

2012

2012 Macaristan GP'yi pole pozisyonundan başlayan Lewis Hamilton kazanırken, podyumu Kimi Raikkonen ve Romain Grosjean tamamladı.

Slider Liste Podyum, Kimi Raikkonen, Lotus F1 Team, 2.; Lewis Hamilton, McLaren, Yarış galibi; Romain Grosjean, L 1 / 5 Fotoğraf: XPB Images Podyum, Kimi Raikkonen, Lotus F1 Team, 2.; Lewis Hamilton, McLaren, Yarış galibi; Romain Grosjean, L 2 / 5 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren kutlama yapıyor kapalı park 3 / 5 Fotoğraf: XPB Images Qualifying parc ferme İlk üç, Lotus F1 Team, 2.; Lewis Hamilton, McLaren, Pole: position; Sebastian 4 / 5 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren kutlama yapıyor kapalı park 5 / 5 Fotoğraf: XPB Images

2018

2018 Macaristan GP'ye Lewis Hamilton ilk sıradan başladı ve yarışı da rahat şekilde kazandı. Sebastian Vettel ve Kimi Raikkonen ikilisi yaklaşık 20 saniye geride podyumu tamamladılar.