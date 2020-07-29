F1 tarihinde bugün: Alonso dünyaya geliyor

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 29 Temmuz tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1951
Nürburgring pisti ilk defa Almanya Grand Prix'sine ev sahipliği yaptı. Alberto Ascari bu özel yarışı Ferrari ile kazandı.
Alberto Ascari, Ferrari
Fotoğraf: LAT Images
1973
Zandvoort'ta yapılan 1973 Hollanda GP'sinde henüz ikinci yarışına çıkan Roger Williamson, sekizinci turda March 712'inin kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı ve ters dönen aracının yakıt deposu alev aldı.
Tüm müdahalelere rağmen Williamson zamanında araçtan kurtulamadı ve hayatını kaybetti.
Kaza, Roger Williamson, March 731-Ford
Fotoğraf: LAT Images
Niki Lauda, BRM P160E pist dışına çıkıyor, Chris Amon, Tecno PA123B, Emerson Fittipaldi, Lotus 72E F
Fotoğraf: LAT Images
Gijs van Lennep, Williams
Fotoğraf: Sutton Images
Clay Regazzoni, BRM P160E, Mike Hailwood, Surtees
Fotoğraf: Sutton Images
1979
Alan Jones, takım arkadaşı ve ezeli rakibi Clay Reggazoni'nin önünde Almanya GP'yi kazandı. Jones, ikinci cepten başladığı yarışta kısa sürede liderliği ele geçirdi.
Regazzoni, Jacques Laffite'i 13. turda geçerek ikinci sıraya yükseldiğinde, yarışın geri kalanı için 1-2-3. sırası belirlenmiş oldu.
Jones'un zaferi, Williams takımına Formula 1'de aldığı arka arkaya ikinci zaferdi.
Start: Alan Jones, Williams, lider
Fotoğraf: Williams F1
Nelson Piquet, Brabham BT48 Alfa Romeo
Fotoğraf: LAT Images
Clay Regazzoni, Williams FW07
Fotoğraf: LAT Images
Gilles Villeneuve, Ferrari
Fotoğraf: Ercole Colombo
1981
Çifte Formula 1 dünya şampiyonu Fernando Alonso, 1981 yılında dünyaya geldi. F1'de toplamda 315 yarışa çıktı ve 32 galibiyet ile 97 podyum aldı.
Alonso, üç kez de dünya ikincisi olmayı başardı.
Yarış galibi Fernando Alonso, Scuderia Ferrari kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Fernando Alonso, Scuderia Ferrari kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Fernando Alonso, Scuderia Ferrari kutlama yapıyor ve 3. Lewis Hamilton, McLaren Mercede
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Giancarlo Fisichella kutlama yapıyor ve Fernando Alonso ve Flavio Briatore
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Giancarlo Fisichella kutlama yapıyor ve Fernando Alonso
Fotoğraf: LAT Images
Yarış galibi Giancarlo Fisichella kutlama yapıyor ve Fernando Alonso
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari kutlama yapıyor, Podyum
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari kutlama yapıyor, Podyum
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari kutlama yapıyor, Podyum
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari kutlama yapıyor takım ile
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari kutlama yapıyor takım ile
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari kutlama yapıyor, Podyum ve 3. Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari kutlama yapıyor, Podyum
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Fernando Alonso, Scuderia Ferrari kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Fernando Alonso, Scuderia Ferrari kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
1990
Ayrton Senna, Almanya Grand Prix'sini Benetton sürücüsü Alessandro Nannini'nin önünde kazandı.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Senna, Nannini'nin lastik problemi yaşadığı yarışta zafere ulaştı. Benetton sürücüsü ikinci ve Gerhard Berger üçüncü oldu.
Ayrton Senna, McLaren MP4/5B
Fotoğraf: Sutton Images
Ayrton Senna, McLaren MP4/5B
Fotoğraf: Sutton Images
2001
Ralf Schumacher, Williams'tan takım arkadaşı Juan Pablo Montoya'nın yarış dışı kalmasından da faydalandı ve Hockenheim'daki Almanya GP'yi kazandı.
Pole'den başlayan Montoya, Schumacher ile arasını epey açmıştı ancak BMW motoru onu yarı yolda bıraktı ve böylelikle Ralf yarışı kazandı.
Ralf Schumacher ve his trophy
Fotoğraf: BMW AG
Ralf Schumacher ve Jacques Villeneuve
Fotoğraf: British American Racing
start: Juan Pablo Montoya front, Ralf Schumacher
Fotoğraf: BMW AG
Podyum: Rubens Barrichello, Ralf Schumacher ve Jacques Villeneuve
Fotoğraf: BMW AG
Michael Schumacher congratulating erkek kardeşi Ralf
Fotoğraf: Ferrari Media Center
2012
2012 Macaristan GP'yi pole pozisyonundan başlayan Lewis Hamilton kazanırken, podyumu Kimi Raikkonen ve Romain Grosjean tamamladı.
Podyum, Kimi Raikkonen, Lotus F1 Team, 2.; Lewis Hamilton, McLaren, Yarış galibi; Romain Grosjean, L
Fotoğraf: XPB Images
Podyum, Kimi Raikkonen, Lotus F1 Team, 2.; Lewis Hamilton, McLaren, Yarış galibi; Romain Grosjean, L
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren kutlama yapıyor kapalı park
Fotoğraf: XPB Images
Qualifying parc ferme İlk üç, Lotus F1 Team, 2.; Lewis Hamilton, McLaren, Pole: position; Sebastian
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren kutlama yapıyor kapalı park
Fotoğraf: XPB Images
2018
2018 Macaristan GP'ye Lewis Hamilton ilk sıradan başladı ve yarışı da rahat şekilde kazandı. Sebastian Vettel ve Kimi Raikkonen ikilisi yaklaşık 20 saniye geride podyumu tamamladılar.
Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, Parc ferme ve Sebastian Vettel, Ferrari
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, Parc ferme ve Sebastian Vettel, Ferrari
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, Parc ferme ve Sebastian Vettel, Ferrari
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W09
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 W09
Fotoğraf: Manuel Goria / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, Parc ferme
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
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