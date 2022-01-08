McLaren, 2022 F1 aracına dair ilk ipucunu yayınladı

Formula 1, bu yıl yeni teknik düzenlemelerin getirilmesiyle birlikte yeni bir döneme girecek. Araçlar tamamen farklı olacak ve Britanya GP'de yeni araçlara dair ilk görüntüler yayınlansa da, Mart ayında Bahreyn gridinde yer alacak araçların nasıl görüneceği belirsiz.

Bazı takımlar sosyal medyadan ipuçları vermeye başladılar ve bu takımlara şimdi McLaren da katılmış durumda.

Woking merkezli takımın yayınladığı fotoğraflarda, yeni araca dair bazı küçük ipuçları paylaşılmış durumda. En göze çarpan şey, yeni aracın yine papaya renginde olacak olması gibi görünüyor.

İngiliz ekip, 2022 F1 çarpışma testlerini başarıyla geçti ve yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.

Fotoğraflara yukarıdaki gönderiden ulaşabilirsiniz.